На портале Госуслуг появились сервисы для доноров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На портале Госуслуг стали доступны сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщили в Минцифры России.

"Теперь в разделе "Здоровье" на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Минцифры во вторник.

Отмечается, что доноры, которые сдают кровь, смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них, а также скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. При этом сообщается, что вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно.

Кроме того, для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на Госуслугах начала работать специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.

Как сообщили в Минцифры, для того, чтобы записаться в такой регистр, нужно выбрать на карте удобный рекрутинговый центр, подать заявление. Затем центр свяжется с записавшимся и назначит удобное время визита. При отсутствии противопоказаний потенциального донора включат в регистр, и он получит соответствующее уведомление на Госуслугах.