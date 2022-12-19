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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Минцифры РФ готовит "дорожную карту" развития гейм-индустрии на два-три года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разрабатывает "дорожную карту" развития и поддержки индустрии видеоигр, рассчитанную на ближайшие два-три года, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Я думаю, что 2030 год - слишком большой срок для наших планов. Я думаю, что это два-три года", - сказал Шадаев журналистам в понедельник.

При этом направлять бюджетные средства на финансирование разработок игр не планируется, уточнил министр.

По словам Шадаева, в 2023 году ведомство презентует "дорожную карту". Создание отдельного федерального проекта по видеоиграм маловероятно, добавил глава Минцифры.

Ранее в понедельник "Коммерсантъ" сообщил, что правительство обсуждает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года. В частности, речь идет о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, на развитие которого при самом амбициозном сценарии потребуется до $50 млрд, запуске отечественного рейтингового агентства, увеличении числа студий в 14 раз.

Минцифры РФ
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