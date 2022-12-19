Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Большинство пользователей Twitter Inc., принявших участие в инициированном Илоном Маском опросе, проголосовали за его уход с поста главы этой компании.

В общей сложности в опросе приняли участие 17,5 млн пользователей. 57% из них высказались за отставку Маска, 43% - против.

Маск ранее пообещал "руководствоваться результатами этого опроса".

На данный момент неизвестно, намерен ли он действительно уйти с поста главы Twitter, и если да, то кто его заменит.

ЭкономикаМаск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольнятьсяМаск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольнятьсяЧитать подробнее

"Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, они могут сбыться", - написал он, запустив опрос.

Маск возглавляет Twitter чуть более семи недель, и этот период был довольно беспокойным для компании, отмечает The Wall Street Journal. Он сопровождался массовыми увольнениями, изменением политики модерации контента, а также приостановкой размещения рекламы в сети микроблогов рядом крупных компаний.

В субботу Twitter заблокировал аккаунты нескольких журналистов таких изданий как CNN, The Washington Post, The New York Times и Mashable, что вызвало резкую критику, после чего компания пообещала восстановить аккаунты.

В воскресенье Twitter также заявила, что более не будет разрешать "свободное продвижение некоторых социальных сетей". Это также вызвало вопросы и критику, в том числе, со стороны сооснователя и бывшего CEO Twitter Джека Дорси, который ранее поддерживал Маска. "Не имеет смысла", - написал Дорси в твиттере

Twitter Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });