Руководитель фудтеха "Яндекса" возглавил бизнес-группу "Поиск и рекламные технологии"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Дмитрий Масюк возглавил бизнес-группу "Поиск и рекламные технологии" "Яндекса", сообщила компания. Помимо поиска и рекламы, в бизнес-направление входят геосервисы, голосовой помощник и умные устройства.

До этого Масюк руководил фудтех-направлением в компании, отвечая, в частности, за "Еду" и "Лавку". Кто сменит его в этой должности, не уточняется. Представитель фудтеха "Яндекса" также не ответил на запрос "Интерфакса".

Петр Попов, который с марта отвечал за бизнес-группу поиска, вернулся на роль технического директора. "Он сфокусируется на развитии технологических решений в "Поиске" и Алисе, в частности, на разработке и внедрении нейросетей следующего поколения", - говорится в сообщении компании.