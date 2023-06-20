Минцифры хочет предоставить вузам бесплатный доступ к российскому софту

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готовит инициативу, которая позволит предоставлять вузам бесплатный доступ к софту, содержащемуся в реестре российского программного обеспечения (ПО), сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы считаем, что весь софт, который включен в реестр российского ПО, должен быть предоставлен бесплатно вузам. В этом смысле вузы для целей обучения студентов могут использовать любой софт. И вот над этой инициативой мы сейчас работаем", - сказал Шадаев на CNews FORUM-2023.

Так он ответил на вопрос, участвует ли Минцифры в формировании новых требований к образовательным стандартам и будет ли им создан перечень российского ПО, обязательного для изучения в вузах.

Говоря об обучении, Шадаев напомнил, что Минцифры совместно с Минобрнауки реализует большую программу "Цифровые кафедры", в рамках которой были отобраны более 100 вузов, получившие право создать цифровые кафедры с бюджетной поддержкой, где можно получить "вторую, "айтишную", специальность без отрыва от обучения по основной специальности". На эти кафедры уже зачислено 130 тыс. студентов.

"Там примерно треть (специальностей - ИФ) связана с машинным обучением, искусственным интеллектом, большими данными. И там мы с вузами начали процесс согласования обучения. Но, опять же, здесь мы считаем, что должна решать индустрия. То есть наши разработчики должны помогать нам выстраивать эти новые программы, новые стандарты обучения, потому что у Минцифры, конечно, здесь ресурсов явно недостаточно. Поэтому такую работу мы проводим активно", - сказал министр.

Причем, отметил он, в отраслевые вузы, например, металлургические или нефтегазовой отрасли, Минцифры приглашает не только разработчиков, но еще представителей профильных ИТ-компаний, либо "дочек" российских крупных компаний из этих отраслей, "либо, условно, специализированных поставщиков решений". "Они там уже делают программу, которая учитывает специфику отрасли. То есть не просто искусственный интеллект, а искусственный интеллект в конкретном отраслевом приложении", - сказал Шадаев.