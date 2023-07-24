Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Apple рассчитывает сохранить поставки iPhone в 2023 году на уровне прошлого года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне 2022 года, несмотря на проблемы в глобальной экономике и спад мирового рынка смартфонов, сообщили информированные источники Bloomberg.

По их словам, Apple рассчитывает на увеличение выручки в 2023 году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro.

Apple - самая дорогая компания мира, и ее показатели влияют на тысячи компаний-поставщиков, в которых работают миллионы сотрудников. Акции компании подорожали в полтора раза с начала года, ее капитализация превышает $3 трлн.

В 2023 году компания сократила прогнозы продаж наиболее бюджетных моделей примерно на 2 млн из-за проблем с видеосенсорами, однако увеличила заказы на производство моделей Pro, сказали источники агентства.

Мировые продажи смартфонов сокращаются уже восемь кварталов подряд, в том числе на 8% в апреле-июне, по данным Counterpoint Research. Продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi упали более чем на 10% в минувшем квартале, тогда как Apple зафиксировала снижение всего на 2%, при этом её доля мирового рынка в денежном выражении выросла до 17% за счет активного спроса на дорогие устройства.

"Apple поймала волну "премиумизации", достигнув рекордной доли на некоторых рынках, которые не считаются основными для компании, - написали аналитики Counterpoint. - Отличный пример - Индия, где продажи во втором квартале выросли на 50% в годовом выражении".

Apple Counterpoint Research iPhone Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировые продажи чипов в мае сократились на 21% в годовом выражении

Мировые продажи чипов в мае сократились на 21% в годовом выражении

Сервис МВД по проверке недействительных паспортов закрыт на время техработ

Минцифры планирует запретить своим сотрудникам использовать iPhone для служебных целей

Дума приняла в III чтении закон о цифровых валютах иностранных государств

Twitch получил второй за день штраф за неудаление информации - теперь на 3 млн рублей

Соцсеть Threads привлекла 100 млн пользователей быстрее ChatGPT

Соцсеть Threads привлекла 100 млн пользователей быстрее ChatGPT

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

Глобальный рынок общедоступных облачных услуг превысил $545 млрд в 2022 году

Роскомнадзор начал проверку возможной утечки данных в "Артеке"

Компьютерные игры предложено делить на категории по содержанию ради защиты психики россиян

Компьютерные игры предложено делить на категории по содержанию ради защиты психики россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });