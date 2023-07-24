Apple рассчитывает сохранить поставки iPhone в 2023 году на уровне прошлого года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне 2022 года, несмотря на проблемы в глобальной экономике и спад мирового рынка смартфонов, сообщили информированные источники Bloomberg.

По их словам, Apple рассчитывает на увеличение выручки в 2023 году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro.

Apple - самая дорогая компания мира, и ее показатели влияют на тысячи компаний-поставщиков, в которых работают миллионы сотрудников. Акции компании подорожали в полтора раза с начала года, ее капитализация превышает $3 трлн.

В 2023 году компания сократила прогнозы продаж наиболее бюджетных моделей примерно на 2 млн из-за проблем с видеосенсорами, однако увеличила заказы на производство моделей Pro, сказали источники агентства.

Мировые продажи смартфонов сокращаются уже восемь кварталов подряд, в том числе на 8% в апреле-июне, по данным Counterpoint Research. Продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi упали более чем на 10% в минувшем квартале, тогда как Apple зафиксировала снижение всего на 2%, при этом её доля мирового рынка в денежном выражении выросла до 17% за счет активного спроса на дорогие устройства.

"Apple поймала волну "премиумизации", достигнув рекордной доли на некоторых рынках, которые не считаются основными для компании, - написали аналитики Counterpoint. - Отличный пример - Индия, где продажи во втором квартале выросли на 50% в годовом выражении".