Apple открыла первый флагманский магазин в Индии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple открыла первый флагманский магазин в Индии, сообщает Associated Press.

Магазин площадью 20 тыс. кв. футов (около 1,9 тыс. кв. м) расположен в Мумбаи. Еще один откроется в четверг в Нью-Дели.

Новые объекты четко свидетельствуют о решимости Apple инвестировать в Индии, отметил аналитик Convergence Catalyst Джаянт Колла, чье мнение приводит AP.

Компания работает в стране уже более 25 лет и до сих пор продавала товары через авторизованных ритейлеров. Открытие флагманского магазина долгое время откладывалось из-за регуляторных факторов и пандемии коронавируса.

По данным исследовательской фирмы Counterpoint, в 2020-2022 годах доля Apple на индийском рынке смартфонов, втором в мире по размеру, выросла с порядка 2% до 6%.

В сентябре 2022 года компания объявила, что будет выпускать iPhone 14 в Индии. По оценкам Counterpoint, в стране ежегодно производится около 13 млн iPhone, или 6% мирового объема.

Как сообщил министр торговли Индии Пиюш Гоял, в ближайшие пять лет Apple планирует довести долю республики в общем объеме производства до 25%.

Акции компании дорожают на предварительных торгах во вторник на 0,5%. С начала года ее капитализация увеличилась на 27%.