Минцифры РФ продлило аккредитацию 17 тыс. ИТ-компаний

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ продлило аккредитацию 17 тыс. российских ИТ-компаний, говорится в сообщении министерства.

Минцифры напоминает, что в прошлом году изменились правила аккредитации ИТ-компаний и был введён механизм подтверждения соответствия профилю деятельности.

Первая такая проверка завершилась 21 июля. Место в реестре российских ИТ-компаний сохранили более 12 тыс. разработчиков, получающих налоговые льготы, и еще 5 тыс. организаций, которые дополнительно представили данные о соответствии необходимым требованиям (по уровню зарплаты и доле доходов от ИТ-деятельности).

Около 2 тыс. ИТ-компаний не смогли сохранить аккредитацию, потому что уровень зарплаты у них не соответствовал среднему по стране или региону, где они зарегистрированы. При этом в рамках проверки брался меньший из двух вариантов. По данным Росстата, которые приводятся в сообщении, средняя зарплата по России в III и IV кварталах 2022 года составляла 61,4 тыс. рублей и 71,4 тыс. рублей соответственно.

Требования по проверке зарплаты распространялись только на те компании, которые не зарегистрировали свои продукты в реестре российского ПО. В случае наличия у компании ПО в реестре требования по уровню средней зарплаты на нее не распространяются. Сейчас в реестре российского ПО зарегистрировано 17 217 продуктов от 6 264 компаний.

Как говорится в сообщении, компании, которые не прошли проверку, могут подать заявление на аккредитацию повторно. Те, кто не прошёл по критерию заработной платы, могут зарегистрировать свой продукт в реестре ПО.