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WSJ сообщила о скором запуске веб-версии Threads

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в начале этой недели планирует запустить веб-версию соцсети Threads, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Версия для персональных компьютеров входит в число самых запрашиваемых нововведений для запущенной в июле Threads, конкурирующей с платформой X (бывший Twitter). Кроме того, это самое масштабное нововведение для сервиса.

Приложение Threads в основном ориентировано на пользователей смартфонов. Отдельные записи в соцсети можно просматривать через браузер, но возможности такого доступа ограничены.

Веб-версия Threads уже проходит внутреннее тестирование в Meta и скоро будет запущена, говорил 18 августа глава Instagram Адам Моссери. "Пока она работает неидеально, потерпите, - написал Моссери. - Как только она будет готова, мы всем ее покажем".

По словам источников WSJ, планы запуска носят предварительный характер и могут измениться.

Браузерная версия будет полезной в контексте продвижения Threads в интернете, считают эксперты по социальным сетям, на которых ссылается издание.

"Веб-версия Threads сильно поможет Meta в борьбе с X, - полагает отвечавший за глобальный бренд-маркетинг Instagram Сэм Салиба. - Она позволит компании расширить охват и функционал, развить возможности сбора данных".

Threads набрала 100 млн скачиваний за рекордные пять дней, но в последние недели пользовательская активность упала, поясняет газета. Многие пользователи отмечают нехватку важных функций.

По данным SimilarWeb, спустя более чем месяц после запуска Threads время ее использования сократилось примерно на 85%. Количество ежедневно активных пользователей (DAU) вышло на пик через несколько дней после запуска платформы и достигало тогда порядка 50 млн, однако сейчас их насчитывается менее 10 млн.

В июле 2022 года Twitter отчитался о DAU в 237,8 млн. После этого компания не публиковала отчетность.

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