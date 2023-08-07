Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что готов к поединку с владельцем компании X (ранее известная как Twitter) Илоном Маском. Об этом он написал в соцсети Threads, сообщает NBC News.

Цукерберг добавил, что предложил Маску провести бой 26 августа, но не получил подтверждения. В свою очередь, Маск объявил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X, а все вырученные за это средства перечислят ветеранам.

Ранее Маск и Цукерберг обменялись репликами в соцсетях, выразив готовность провести очный поединок. После запуска платформы Threads, принадлежащей Цукербергу, Маск указал на неприемлемость "нечестной игры". По его мнению, Meta "систематически, сознательно и незаконно" использует информацию, составляющую коммерческую тайну X.