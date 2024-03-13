Европарламент одобрил первый в мире закон о запрете неприемлемого использования ИИ

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европарламент одобрил закон об искусственном интеллекте (ИИ), который, по замыслу его авторов, должен обеспечить безопасность и соблюдение основных прав граждан, одновременно стимулируя инновации.

Соответствующее постановление, согласованное в декабре 2023 года на переговорах ЕП с государствами-членами Евросоюза, было утверждено на пленарной сессии в Страсбурге 523 голосами "за". 46 человек проголосовали "против", и 49 - воздержались.

"Наконец-то у нас есть первый в мире обязывающий закон об искусственном интеллекте, призванный снизить риски, создать возможности, бороться с дискриминацией и обеспечить прозрачность. Благодаря (Европейскому) парламенту неприемлемые методы искусственного интеллекта будут запрещены в Европе, а права работников и граждан будут защищены", - заявил на дебатах содокладчик по этому вопросу, депутат от Италии Брандо Бенифеи.

Как сказано в коммюнике Европарламента, цель регламента - "защита фундаментальных прав, демократии, верховенства закона и экологической устойчивости от высокорискованного искусственного интеллекта, а также стимулирование инноваций и утверждение Европы в качестве лидера в этой области".

Новые правила запрещают определенные приложения искусственного интеллекта, "которые угрожают правам граждан, в том числе системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или записей камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц".

Согласно новому закону, использование систем биометрической идентификации правоохранительными органами "в принципе запрещено, за исключением исчерпывающе перечисленных и узко определенных ситуаций". Такое использование "в реальном времени" может быть применено только при соблюдении строгих мер безопасности, например, при ограничении во времени и географическом охвате, и "требует специального предварительного судебного или административного разрешения". Речь может идти, например, о целенаправленном поиске пропавшего человека или предотвращении террористической атаки.

Четкие обязательства предусмотрены для других систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска из-за их значительного потенциального вреда здоровью, безопасности, основным правам, окружающей среде, демократии и верховенству права. В качестве примеров областей использования таких систем ИИ в коммюнике ЕП называются критическая инфраструктура, образование и профессиональная подготовка, занятость, основные частные и государственные услуги, как здравоохранение и банковское дело, определенные системы правоохранительных органов, миграция и управление границами, правосудие и демократические процессы.

Закон после технических уточнений должен быть официально принят Советом ЕС. Он вступит в силу через двадцать дней после его публикации в "Официальном журнале" Евросоюза и будет полностью применим через 24 месяца после вступления в силу, за рядом исключений.