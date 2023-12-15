Думе предложили страховать риски от внедрения ИИ в рамках экспериментальных режимов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает ввести обязательное страхование вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан в рамках работы экспериментальных правовых режимов (ЭПР), уделив особое внимание искусственному интеллекту (ИИ), следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ № 512628-8 размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ".

Сейчас страхование рисков в ЭПР носит добровольный характер. "Программой экспериментального правового режима может предусматриваться требование к субъекту экспериментального правового режима о необходимости страхования им гражданской ответственности за причинение указанного вреда при реализации экспериментального правового режима", - говорится в законе.

Данную норму предлагается убрать и сделать страхование обязательным. "Программа ЭПР должна содержать (...) положения о страховании участниками ЭПР своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации ЭПР, в том числе в результате использования решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта, а также требования к условиям такого страхования, в том числе к минимальному размеру страховой суммы, перечню рисков и страховых случаев", - отмечается во внесенном законопроекте.

В случае вреда, причиненного искусственным интеллектом, помимо обязательного страхования предлагается создавать комиссию по выявлению обстоятельств, в результате которых был причинен вред. ЦБ определит порядок работы такой комиссии в случае экспериментов с применением ИИ на финансовом рынке, профильные министерства - при работе в режимах ЭПР с ИИ в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.

Документ также отменяет требование об отсутствии судимости у инициатора режима ЭПР - индивидуального предпринимателя, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо члена коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

Госдума приняла закон об экспериментальных правовых режимах для цифровых инновационных проектов 20 июля 2020 г., это - временное внедрение правил и законов в ограниченной области для оценки их эффективности и целесообразности перед широким внедрением на всей территории страны. Механизм позволяет правительству и законодателям собрать практические данные и получить обратную связь от участников перед окончательным утверждением новых нормативных актов. Закон позволяет учреждать ЭПР в различных сферах, включая медицину, транспорт, сельское хозяйство, промышленность.

Искусственный интеллект - это область информатики, которая занимается созданием компьютерных систем и программ, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей, анализа данных, обучения на опыте и принятия решений, сходных с теми, что выполняют люди.

В начале ноября ЦБ выпустил консультативный доклад о применении ИИ на финансовом рынке, где сообщил, что планирует поддержать риск-ориентированный подход к регулированию искусственного интеллекта. В рамках этой инициативы ЦБ выделил два направления для дальнейшего законодательного регулирования ИИ: распределение ответственности между разработчиком ИИ и организацией-пользователем за вред, причиненный ИИ, и установление правового статуса объектов, созданных с использованием ИИ, включая вопросы интеллектуальной собственности.