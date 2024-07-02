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Аналитики CCData не исключили новых рекордов курса биткойна в 2024 году

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна, достигший исторических максимумов в марте 2024 года и с тех пор существенно снизившийся, может снова устремиться к рекордным значениям, полагают эксперты аналитической компании CCData. Их обзор CNBC.

Они проанализировали динамику курса биткойна в ходе трех предыдущих циклов роста и снижения и пришли к выводу, что текущая фаза роста может продлиться до начала 2025 года.

Они предупредили, что "влияние институциональных игроков" в ходе текущего цикла "изменило наблюдавшиеся ранее тренды", и добавили, что торговая активность на рынке криптовалют может быть пониженной в третьем квартале, что может привести к колебаниям курса биткойна.

"Вместе с тем данные и предыдущие тренды достаточно сильны, чтобы предположить, что такие колебания будут временными, и мы, скорее всего, увидим новые рекорды до конца года", - отмечается в сообщении CCData.

На торгах вторника курс биткойна опускается на 0,9% и находится на уровне $62 662, по данным CoinDesk. В марте котировки поднимались до $73 700.

CoinDesk биткойн CCData
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