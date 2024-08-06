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В РФ фиксируют кратный рост кибератак на сферы телекоммуникаций и строительства

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали в первом полугодии 2024 года кратный рост числа атак на сферы телекоммуникаций и строительства в России и странах СНГ.

"В первом полугодии 2024 года в России и СНГ количество критичных киберинцидентов выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С наибольшим числом таких инцидентов столкнулись организации в сферах телекоммуникаций (рост более чем в 10 раз), строительства (рост в два раза) и ИТ (незначительное падение, примерно на 10%)", - сообщили в пресс-службе компании во вторник.

По общему числу всех зафиксированных инцидентов в лидерах телекомы (340 инцидентов), СМИ (250 инцидентов) и здравоохранение (175 инцидентов).

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В среднем, по данным экспертов, в первом полугодии 2024 года ежедневно выявлялось более двух инцидентов высокой критичности.

"Речь идёт об атаках с непосредственным участием атакующего (для таких атак процедуры автоматизированного реагирования не столь эффективны), когда требуется подключение специалистов команды реагирования", - пояснили в "Лаборатории Касперского".

В компании рассказали, что в России и СНГ наиболее частые причины критичных инцидентов - это атаки вредоносного ПО с большим влиянием без видимых на момент обнаружения следов участия человека, как правило, это атаки программ-вымогателей.

"Доля таких атак составила 57% от общего числа инцидентов высокой критичности. 20% инцидентов составили киберучения различного типа, 11% - целевые атаки с непосредственным участием человека", - сообщила пресс-служба.

Лаборатория Касперского
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