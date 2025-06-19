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В Думе заявили, что закон о национальном мессенджере не предполагает запрета иностранных

Однако к WhatsApp и Telegram есть претензии из-за их отказа исполнять законы РФ, отметил глава комитета ГД по информационной политике Боярский

В Думе заявили, что закон о национальном мессенджере не предполагает запрета иностранных
Фото: Picture alliance/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Закон о национальном мессенджере, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации, не предполагает запретов иностранных мессенджеров, но к WhatsApp и Telegram есть претензии в связи с их отказом выполнять требования текущего законодательства, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"Тот законопроект, который был вчера одобрен Советом Федерации, не предполагает никаких запретов, а предполагает лишь возможности для создания национальной платформы", - сказал Боярский "Интерфаксу" на ПМЭФ-2025, отвечая на вопрос об опасениях пользователей за судьбу популярных иностранных мессенджеров.

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"Что касается санкций и запретов, и WhatsApp, и Telegram не выполняют текущие требования действующего законодательства. Например, в части локализации персональных данных пользователей. Им на это неоднократно указывали государственные органы и регуляторы, но воз и ныне там - данные не локализованы", - добавил глава ИТ-комитета.

"Они не взаимодействуют при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, не раскрывают бенефициаров тех номеров или аккаунтов, с которых общались потенциальные подозреваемые. В конце концов, они не делают ни одного шага навстречу регуляторам для того, чтобы предотвращать и пресекать мошеннические действия внутри своих площадок", - пояснил он.

Боярский напомнил, что "к сожалению, именно через мессенджеры в ежедневном режиме совершаются тысячи, если не миллионы прямых атак на физические лица, предприятия, организации".

"При этом мы прекрасно понимаем, что это не какие-то отдельно взятые мошенники, которые раньше сидели в местах не столь отдалённых и таким образом развлекались, а это спланированные, организованные колл-центры с территории сопредельного государства под названием Украина, которые, используя, в том числе данные своих специальных служб, различного рода утечки, оснащенные самими последними техническими новинками и технологиями продолжают через иностранные мессенджеры пытаться обмануть людей", - сказал он.

По словам Боярского, он "не может сказать, что национальный мессенджер будет абсолютно безопасен, так как социальная инженерия всё-таки работает с психологией человека".

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"Но национальный мессенджер точно будет управляться мотивированной командой, которая будет сотрудничать и стараться не только пресекать, но и упреждать угрозы. Один тот факт, что там можно будет получить подтверждение учетной записи через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, то есть через портал Госуслуг - ИФ) впоследствии по задумке и разработчиков, и мы поддерживаем эту концепцию, будет множить такой проверенный доверенный круг общения абсолютно понятных друг другу людей", - сказал Боярский.

Госдума 10 июня приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении законопроект об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Принятие закона, по мысли его авторов, позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис. Совет Федерации одобрил закон 18 июня.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ, эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что речь идет о платформе Max от VK. Презентация, по его словам, должна состояться летом. Он добавил, что Минцифры рекомендует чиновникам перенести рабочую переписку в национальный мессенджер Max, хотя такого требования в законе о нем нет.

Ранее мэры Новосибирска и Краснодара сообщили, что переводят рабочее общение чиновников своих администраций в Max.

Telegram WhatsApp Госдума Сергей Боярский Совет Федерации
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