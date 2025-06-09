Летом презентуют сервис Max, на базе которого планируется национальный мессенджер

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы Max от компании VK, его презентация планируется летом, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Не государство выступает инициатором создания этого продукта. Государство его поддерживает для того, чтобы дать ему возможность конкурировать за аудиторию. Потому что государство считает наличие такого сервиса важным", - сказал Шадаев в понедельник на заседании комитета Госдумы по информполитике.

"В этой ситуации важно, что делает его коммерческая компания, у которой за плечами огромная социальная сеть, десятки миллионов ежедневной аудитории и куча новых сервисов", - добавил он.

Шадаев напомнил, что в свое время компания VK поддержала инициативу государства о создании отечественного магазина приложений RuStore.

"Дальше мы ему помогли законодательно закрепить свой статус. А сейчас у нас на рассмотрении законопроект, который позволяет этот магазин приложений сделать обязательным для установки, в том числе на устройствах с платформой iOS", - сказал министр.

По его словам, "на этом этапе задача – поддержать становление этого сервиса".

"Коллеги взяли на себя достаточно амбициозный, фундаментальный план. Я думаю, что летом коллеги сделают большую презентацию публичную о том, как поэтапно его функционал будет реализовываться и развиваться. Исходя из того, что коллеги хотят создать конкурентный продукт, коллеги будут искать все возможности. Как с точки зрения мер безопасности, так и с точки зрения дополнительных сервисов", - отметил глава Минцифры.

Шадаев уточнил, что речь идет о платформе Max от VK.

Министр не исключил, что в будущем может появиться еще какая-то компания, которая захочет создать аналогичный по функционалу продукт.

О запуске платформы Max от VK в тестовом режиме было объявлено в конце марта.

30 мая глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил о внесении в Госдуму поправок, предусматривающих объединение функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении.

По словам Боярского, "это будет больше, чем национальный мессенджер": "Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг".

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта № 679980-8 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О персональных данных" и статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей".

25 марта "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили о скором запуске Max, в котором со временем должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, что сделает платформу аналогом китайского мессенджера WeChat.