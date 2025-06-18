Поиск

Закон о создании национального мессенджера одобрен российскими сенаторами

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU -Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении.

Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое - быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование - обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис, сказал ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, представляя документ в нижней палате.

По его словам, "это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций".

"Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - отметил глава комитета.

В РоссииМинцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер MaxМинцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер MaxЧитать подробнее

Например, "с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов", добавил Боярский.

"Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный шаг к укреплению нашего цифрового суверенитета", - сказал парламентарий.

Он считает, что инициатива во многом продолжает логику развития всей национальной цифровой системы "Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности", - добавил глава комитета.

Боярский рассказал о ключевых функциях приложения. Так, сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, как виртуальные дисконтные карты; предоставит правовую возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам; на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы.

"Подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями. Это, с одной стороны, сделает процесс удобным, а с другой - позволит сохранить условия безопасности", - отметил Боярский. Он уточнил, что цифровая система не отменит бумажные документы, они также продолжат действовать, сервис лишь даст альтернативу.

В свою очередь первый зампредседателя комитета по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что создается единая госплатформа, которая объединит бизнес, государство и пользователей и решать важные вопросы взаимодействия граждан с государственными сервисами. При этом "ни о каком запрете иностранных мессенджеров речь не идет", сказал Горелкин. Есть и международный опыт создания подобных сервисов, добавил депутат. По его словам, "ближайшая аналогия, но не полностью совпадающая с нашим видением, - это We Chat", мобильная китайская коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ, эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства сообщил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от интернет-холдинга VK.

Максут Шадаев Антон Горелкин Сергей Боярский Госдума Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два горняка оказались под завалами после обрушения на шахте на Урале

Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max

Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max
ПМЭФ-2025

Глава Роснедр считает, что "вольный принос" нарушает систему контроля движения золота

Глава Роснедр считает, что "вольный принос" нарушает систему контроля движения золота
ПМЭФ-2025

Глава "Роснедр" назвал "полем геологической битвы" изучение Енисей-Хатангского прогиба

Жара сохранится на юге Сибири

Жара сохранится на юге Сибири

Осенняя погода будет в Москве на этой неделе

Осенняя погода будет в Москве на этой неделе
ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Что произошло за день: вторник, 17 июня

ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана211 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });