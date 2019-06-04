Песков опроверг слова Трампа о сообщении из РФ о выводе "людей Москвы" из Венесуэлы

В Кремле предположили, что Трамп мог ссылаться на "какие-то газетные источники"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, что означало заявление президента США Дональда Трампа о том, будто бы Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части "своих людей" из Венесуэлы. Об этом 4 июня заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть", - сказал он.

В России находятся российские специалисты, они там в плановом порядке обслуживают ранее поставленную технику, напомнил Песков.

Трамп 3 июня написал в твиттере: "Россия проинформировала нас, что она вывела большую часть своих людей из Венесуэлы". Больше он ничего не уточнил.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Россия ускорила вывод военных из Венесуэлы. Издание связало это с тем, что у правительства Мадуро больше нет денег на оплату услуг российских специалистов, которые там находились по линии "Ростеха".

В "Ростехе" Интерфаксу эту информацию опровергли и заявили, что в Венесуэле "состав представительства остается неизменным много лет", а данные WSJ о его штате "преувеличены в десятки раз". Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - заявили в Ростехе.

4 июня источник "Интерфакса" в Каракасе заявил, что сотрудничество Венесуэлы и России в сфере ВТС не сворачивается и российских специалистов из страны не выводят.