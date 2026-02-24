Алексей Нечаев: Я готов сделать всё для защиты бизнеса, который вкладывается в Россию

Лидер партии "Новые люди" рассказал, кого партия представляет в Думе и какие кандидаты хотят от нее баллотироваться

Руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексей Нечаев Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в интервью "Интерфаксу" рассказал, в чем отличие "политики жизни" от "политики слов", признался, какие навыки из бизнеса помогают в партийной работе, а также раскрыл многогранность и исторические корни названия партии "Новые люди".

- Алексей Геннадьевич, на первый взгляд, вы достаточно аполитичны, не делаете громких лозунгов, не даете на трибунах анализов исторических событий последних лет, распада СССР, революции 1917 года, как это делают все другие партии в Думе. При этом вы сейчас один из ключевых политиков в России, потому что ваша партия "Новые люди" - в Госдуме и набирает обороты. Вы уходите от громких лозунгов и подобных заявлений. С чем это связано? Вы не хотите пропитываться этим "соусом"?

- Уточним вместе. Вообще, "лозунг" — это с немецкого в чистом переводе —"пароль". Его выдавали часовому и меняли каждый день. Вы видели, чтобы какие-то лозунги реально были реализованы за 200 лет истории? "Свобода, равенство, братство"? "Землю - крестьянам"? Стремление к лозунгам в принципе - это от небольшого ума, я бы сказал. Что-то может стать, например, каким-то слоганом типа "Make America Great Again", но это все-таки не лозунг, это что-то другое. Это бренд какой-то уже, концептуализация, верхушка стратегии.

Что касается аполитичности. Некоторые люди принимают за политику обычное хулиганство. Думают, что оппозиция обязательно должна кого-то ругать, оскорблять. Иначе она "ненастоящая". Но вообще-то приличные люди себя не ведут как хулиганы. Политика - это все же другое. Это реальные изменения. Политика - это про интересы, про то, что сделано, что хотим сделать.

Вот, когда я создавал факультет "Капитаны" в РЭУ имени В.Г.Плеханова - это про политику. Сейчас этих факультетов уже девять по России. Так же и наша программа "Я в деле". Она работает более чем в 600 вузах страны. Это меняет жизни сотен тысяч студентов, и это про политику, конечно. Поэтому, конечно, мы политичны. Просто у нас политика жизни, а не политика слов.

При этом мы - не политиканы, То есть можно сказать, что мы представляем новую политику. Настоящую политику, а не политическую болтовню.

Если кто-то произносит кучу слов, - это просто популизм. И надо тут отличать популизм от популярности. Одно дело, когда ты говоришь о том, что можно реализовать, и это людям нравится. А другое, когда ты обещаешь нереалистичное. Это уже называется популизмом.

Я помню момент был, когда я в 2021 году приехал в Ростов-на-Дону, 250 человек было в зале. И одна женщина мне говорит: "Алексей Геннадьевич, вы мне скажите, вот вы что нам обещаете? У нас был на прошлой неделе лидер другой парламентской партии, он обещал обратно снизить пенсионный возраст". Я говорю: "Прошло три года после пенсионной реформы. Сколько было сожжено карьер политических, "Единая Россия" спалила кусок своего рейтинга огромный, уже все затраты понесены. Более того, у этой пенсионной реформы, нравится нам повышение возраста или не нравится, но была логика, потому что количество работающих сравнялось с количеством пенсионеров. То есть все жертвы уже принесены. Вы что, думаете, кто-то отыграет обратно этот возраст?". Женщина говорит: "Думаю, нет". Я говорю: "Ну тогда какие обещания лучше?".

Все люди здравые понимают, что к сожалению, невозможно это отыграть, этот "фарш" невозможно провернуть назад. Помните, такая была песня? Зачем тогда это болтать-то? Я говорю: "Поэтому я вам обещаю только, что мы, вся фракция, если вы нас изберете, будем работать, делать то немногое, что можно сделать. Это будет какое-то время занимать, но мы будем добиваться".

Еще пример. Мы сказали: "Надо поднять пороги перехода от административной ответственности предпринимателей в уголовную". На это ушло полтора года. Внесли законопроект. Его отклонили, сказали, что надо доработать. Мы доработали, еще раз внесли. Уже не к чему придраться, но он завис в комитете. Правительство не дает положительного отзыва. Я пошел к президенту. Говорю: "Владимир Владимирович, вот такая ситуация". Он говорит: "Ну, в принципе, какие проблемы тут поднять пороги? За 15 лет ничего не менялось, а инфляция уже какая". Дал поручение. С этим поручением мы пошли к тем, кто возражал, и как вы думаете? Дело сдвинулось.

Ушел год от внесения до первого чтения. И потом еще полгода ушло на второе чтение и третье. Вы знаете, у победы много отцов, только поражение - сирота. Правительство говорит: давайте внесем поправки в ваш законопроект во втором чтении, еще улучшим. Ну, действительно, там были хорошие предложения, были не очень, но в целом стало лучше. Вот полтора года - просто, чтобы поднять эти пороги.

С одной стороны мне говорят: "Ну это мало, сколько там людей теперь на свободе из-за этого?". Но это несколько сотен людей. Для кого-то это ерунда - сотни людей. Но ведь так они бы сидели, а теперь у них административка. А вот для этих сотен людей, которые на свободе, для них это - большое дело. И вот так все. Берешь, делаешь, и это требует времени.

С тем же ЕГЭ, например. Мы сначала внесли инициативу о возможности пересдать один из предметов ЕГЭ. А министерство говорит: "Ну, слушайте, зачем это?". С нашей стороны мы настаивали, ведь все равно для ЕГЭ предусмотрены два резервных дня, и бюджет не будет нести дополнительных расходов. В эти резервные дни все готовы к приему. В итоге президент сказал в послании Федеральному Собранию, давайте, дадим возможность ЕГЭ пересдавать.

Возможностью пересдать ЕГЭ в 2024 году воспользовались 105 тысяч человек. В 2025 году - 135 тысяч человек. Из них 95% пересдали. У них балл лучше. Это - жизни детей наших. Это - семьи. Вы знаете, какой мандраж у всех перед ЕГЭ, люди в обмороки падают. А тут ты просто пошел и пересдал, и многие-то улучшили результат.

Зная о возможности пересдать ЕГЭ люди и с первого раза лучше сдавать начали. Это морально легче.

Сейчас мы внесли вторую инициативу о предоставлении права два экзамена пересдавать.

А нам говорят: "Да слушайте, что там, пересдачей ЕГЭ 135 тысяч воспользовались, а как же олигархи, а как же космические корабли, которые бороздят, а как же Трамп и Байден?". Но люди не с Байденом ночуют, и не с Трампом. Они своей жизнью живут. Давайте эту жизнь делать как-то лучше. Это что, разве не политика?

- Кого в Госдуме представляет ваша партия?

- Есть десятки миллионов людей, которые, по сути, являются новым классом.

Люди, чьих профессий не было в мире XX века. Из существующих сейчас профессий, наверное, процентов 40 не было в индустриальном мире ни Советского Союза, ни даже Запада.

Это - передовой класс, прогрессисты. Они до нашего прихода были практически не представлены в Думе. Но Дума - это же представительная власть.

Ты представляешь людей и стараешься жизнь этих десятков миллионов людей сделать как-то более обустроенной.

То, что Сардана Авксентьева (депутат Госдумы от "Новых людей" - ИФ) называет "партией здравого смысла". Мне кажется это неплохо.

- Как бы вы охарактеризовали ваш стиль парламентской работы?

- Это новая политика, и она "про жизнь".

Вот пример. Помните, как цены взлетели в марте-апреле 2022 года? На сахар, в частности. У нас почти весь сырец для сахара был импортный. Цены колебались с курсом доллара. А люди закупали сахар, чтобы перестраховаться.

Тогда была большая дискуссия, в правительстве хотели ввести регулирование цен. Коммунисты качали эту тему, "Справедливая Россия". Я вышел, говорю: "Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ - ИФ), ясно, никому не нравится, что цены растут. Но есть вещи хуже, чем рост цен". Он: "Что хуже?". Я говорю: "Хуже, если вообще не будет товара, как в позднем Советском Союзе. Когда цены - фиксированные, а товары и продукты будут из-под полы или с заднего двора продавать по реальным ценам. Или не будет сахара. Это дефицит, и отсутствие товара".

Я помню, в правительстве говорили: "Сейчас Нечаева народ сметет. Он, практически, совершает политическое самоубийство".

Но смотрят, несколько дней - ничего, Нечаев как-то ходит своими ногами. И как-то после этого все успокоились. Потом еще раза два были такие возбуждения, и в третий раз стало доходить.

Это и есть политическая работа. Казалось бы, регулирование цен, что тут политического?

Или говорят: "Давайте вернем льготную ипотеку, семьи надо поддерживать". Конечно, лучше, когда ипотека льготная. Но, во-первых, это взвинтило цены на рынке недвижимости. Не только в Москве, но по всей стране. Помните разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья? А когда у нас много квартир стоит купленных, но с темными окнами, как инвестиционные квартиры, что хорошего в этом?

По абортам. Сейчас говорят, давайте запретим аборты в частных клиниках. Вот это все кажется благими намерениями, а ими дорога в ад вымощена. У нас просто будет нелегальных абортов больше. Люди в лучшем случае будут уезжать в соседние регионы, где это разрешено. То есть ничего хорошего мы не получим.

Да, дети, - это радость, и ничего хорошего нет в абортах. Никто этому не рад. Но зачем вынуждать людей рожать любой ценой?

Таких вещей много. И, на мой взгляд, это все про политику.

Просто решение таких вопросов требует много терпения, в том числе и денег. Я рассказывал вам про нашу программу "Я в деле". Это очень большие деньги. Финансирует проект мой фонд, плюс договорились с правительством, что они тоже будут помогать финансировать. Это - отчетность. Это много работы, а не так, что ты ходишь гоголем и учишь всех жить. Берешь и делаешь это.

Все это надо быть готовым делать. Старые коммунисты, советские, первых пятилеток, были готовы делать, а сейчас у них больше разговорный жанр.

- Какие навыки и ваш личный опыт из бизнеса помогают вам в партийной работе?

- В бизнесе есть сторонники KPI именно как критерия выполнения каких-то планов, за которым следует, допустим, премия. Не выполнили, значит, не получат премию. А есть противники KPI. В числе таких и, к примеру, Андрей Кривенко, который "ВкусВилл" основал.

Я тоже против KPI в таком смысле. Поддерживаю понимание, что если ты стараешься, делаешь все правильно, то тебе достаются "аплодисменты" в виде денег, например, ну или в виде хороших комментариев к твоим продуктам. Или, как мы шутим: "Друзья придут на выручку, была бы выручка"... (Смеется). И KPI тут ни при чем. Есть принцип: "Делай, что должно, и будь, что будет", и вот мы перенесли его в политику. Он достаточно непривычный.

В России, в косметическом секторе Faberlic была единственной компанией, которая входила в топ-100 мировых компаний. Всего в мире 50 тысяч косметических компаний. Войти в топ-100 – это номер один среди русских. Сейчас уже две наших компании входят.

Но вот Faberlic я органично построил с нуля. В первый год выручка была три миллиона рублей. Это уровень микробизнеса. Потом она стала 30 миллиардов.

Ты делаешь, и потом все видят, что ты это сделал. Ты не болтаешь о том, что у тебя планы, стратегия. Так и в партиях.

Какие были ожидания, помните, когда мы появились в 2021 году? Что мы "просто спойлеры", и что стоит задача не пройти, а просто отнять голоса - это все болтовня.

Мы не говорили: "Нет, нет! Мы надолго". Мы просто делали свое дело. Сначала в 2020 году мы собрали подписи, и нас допустили на выборы в четыре заксобрания. Пошли и выиграли во всех четырех.

Так же в 2021 году на выборах в Госдуму. Просто день за днем ты работаешь, разворачиваешь активы, штабы, вешаешь билборды, выпускаешь газеты. Это просто работа.

У нас был съезд накануне выборов, и я выделил две сложные задачи, которые стоят перед нами: пройти в Госдуму и остаться самими собой. Многие тогда мне говорили, что пройти в Госдуму будет сложнее. Через месяц мы прошли в Думу, и оказалось, что остаться собой сложнее. Хотя в Думу тоже непросто пройти. 20 лет никто не проходил, пятой партии не было.

Сейчас несколько партий говорят: "мы будем вторыми, мы будем третьими после "Единой России". Мы в этом хоре не участвуем. Просто делаешь, что делаешь, а дальше посмотрим, что будет.

- То есть вам совершенно безразлично, сохранит партия количество мест в Госдуме по итогам выборов в 2026, увеличится оно или уменьшится?

- Я думаю, что голоса людей - это обратная связь. Их количество показывает, что ты правильно сделал, что неправильно. В этом смысле обратная связь нам, конечно, важна. В бизнесе она в виде выручки, например, в медийной сфере - в виде лайков, прочтений, в театре - аплодисментов, а здесь - голоса избирателей. Будут эти голоса и этот рейтинг, - значит, мы многое смогли сделать правильно.

- То есть можно сказать, что у вас цель не набрать голоса, а обеспечить больше конкретных полезных решений?

- Снять барьеры, открыть какие-то возможности. При этом, конечно, если спросите, нужна нам фракция больше? Нужна. Вот, например, у нас 15 человек. А помните, сколько в Думе комитетов сейчас? 32 комитета, 3 комиссии. Получается, у нас один депутат в своем комитете и еще один комитет за ним закреплен. Есть три депутата, за которыми по два комитета и комиссия. Но лучше, когда ты в комитете постоянно работаешь, чем как "приходящий". Конечно, нам нужно, чтобы нашими депутатами было охвачено больше комитетов. Конечно, нужно фракцию расширять. Но сколько это будет депутатов… Как наработаем, столько и будет.

- А вот насчет возраста, какова ваша аудитория, ваши избиратели, какой у них средний возраст? Не оценивали?

- Если говорить о сути, то дело не в возрасте, а больше в жизненных ориентирах. Есть люди, для которых в 70 лет уже жизнь прошла. Вот мой папа в свои 75 лет вспоминал больше какие-то истории из прошлого, хотя жил в настоящем, с внуками, со мной, с нами до конца жизни жил, но у него самые яркие события и самые большие впечатления, свершения - в прошлом. И при этом я знаю людей, которым те же 75, но у них основные дела и точка жизненных интересов - в будущем. И это вопрос не возраста. А того, про будущее ты или про прошлое.

У нас есть партии, которые бесконечно живут прошлым. Я помню одну встречу с президентом. Там один из политиков говорит: "Вот, Александр III…". И минут 20 про Александра III. Другие руководители фракций тоже читают исторические книги, президент любит историю, но зачем мы это обсуждаем 20 минут? Со всем уважением, историю надо, конечно, помнить, знать, но зачем это обсуждать 20 минут?

Не только отдельные люди живут в прошлом, но есть и политические силы, живущие в прошлом. У них идеал будущего лежит в прошлом, а прошлое невозможно переиграть.

"Новые люди" — это про новый мир. Мы сопровождаем новый класс людей, которые хотят быть многоплановыми, а не только спортсменами, или только учеными, или только музыкантами, или только политиками, но хотят быть всем этим.

Есть индустриальный подход, и ему, наверное, лет 150, может быть, 200. Это когда предполагается, что человек должен быть специалистом в конкретной отрасли.

Я помню нашу дискуссию с одним человеком из Высшей школы экономики. Он считает, что только узкий специалист имеет возможности, и чем ты более глубоко в специальности, тем более ты востребованный. Но по моему мнению, в таком случае ты много знаешь о немногом, но мало понимаешь мир в целом.

Мой учитель, Михаил Петрович Щетинин, который создал выдающуюся школу, признанную ЮНЕСКО, говорил, что человек - очень разносторонний. Это и тело, и чувство, и ум, воля. Вот этот подход в мире сейчас начинает снова быть востребованным. Важнее быть таким "человеком сферы", а не "человеком луча".

- То есть "широк человек", как Достоевский писал…

- Достоевский - как раз человек из индустриального мира. Он сказал: "широк человек, я бы сузил". Мне эта мысль у Достоевского не близка.

- Правильно ли понимать, что название партии "Новые люди", наверное, можно раскрыть шире, а не только как вновь пришедшие в политику?

- Новые, которые строят новый мир.

Мне говорят: "Слушай, вот у тебя название "Новые люди" на один раз, на 2021 год". Но один мой знакомый, человек очень мудрый, опытный, философ сказал такую вещь: если какая-то идея тебе пришла в голову, посмотри, не было ли ее у древних или просто до тебя, первый ли ты пришел к ней.

И вот, оказалось, что "Новые люди" есть и в российской культуре. 163 года назад они упоминаются в романе "Что делать", у Чернышевского. Вспомните: там есть "особенный человек" Рахметов и "новые люди" - поколение героев. Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов.

Рассказываю это другому большому историку. Он говорит: "Алексей, вообще-то, это придумал не Чернышевский. "Новые люди" появились в Древнем Риме. Цицерон говорил, что в Риме появились "новые люди": Цезарь, Помпей и Красс". Так что этому выражению, этому "бренду" уже несколько тысяч лет.

- Алексей, все-таки выборы в Госдуму на носу, уже вовсю это чувствуется. Стоит ли ожидать каких-то ярких фигур в кампании "Новых людей"? Будут ли в числе кандидатов участники СВО?

- Будут. Но для нас участие в СВО - не единственный критерий. Важно, чтобы человек разделял наши принципы, чтобы он был профессионалом в своем деле - и я сейчас не только про боевые навыки. В 2022 году мобилизовали врачей, юристов, предпринимателей. Сейчас по контракту тоже идут люди мирных профессий. На "гражданке" они хотят заниматься делом, которое знают и любят.

Ещё есть волонтеры, которые после начала СВО стали помогать фронту. Мы развернули сеть волонтерских штабов по всей стране, отправили в приграничье гуманитарки больше, чем на 100 млн рублей. Через эти инициативы люди приходят к нам, знакомятся с партией. Их мы тоже будем выдвигать. Подробнее расскажем про это, когда начнется кампания по выдвижению.

- Как, на ваш взгляд, люди понимают, что хотят выдвигаться именно от "Новых людей"?

- Это интересно устроено. Например, в 2023 году мы добились повышения пошлин для компаний из недружественных стран. Сначала очень аккуратненько, в шести товарных категориях из шести стран. Потом расширили товарные категории и страны. В итоге сейчас у нас только в тех сферах, которые я предложил, 42 миллиарда рублей поступили в доход бюджета, а всего 150 миллиардов. И деньги эти тратим на поддержку отраслей, в которых их собираем. Вместе с Минпромторгом такой договоренности достигли с Минфином.

В последние годы был огромный запрос на нормальную миграционную политику. Кто-то ударялся в крайности: или вообще выслать всех мигрантов, или все ограничения снять, потому что стране нужны рабочие руки. А мы предложили умное решение - цифровой профиль Мигрант ID. Собрать в одном месте всю информацию про мигранта: образование, здоровье, судимости. И контролировать после въезда: где мигрант реально живет и работает, куда переводит деньги, чтобы приезжали только те, кто реально будет полезен экономике. Президент эту идею поддержал, включил в новую концепцию миграционной политики. Целый пакет законов приняли, ввели цифровые профили в пилотных регионах, и скоро система будет работать по всей стране.

И вот такие решения приводят к нам людей. Приходят, говорят: "Слушайте, это вы сделали?". Мы говорим: "Да". И они начинают быть нашими "кандидатами в кандидаты".

- Когда состоится съезд партии "Новые люди"? Чему он будет посвящен, какие вопросы планируется на нем решить?

- В начале марта состоится съезд. По большей части он будет посвящен шестилетию партии. У "Новых людей" 1 марта - день рождения. На съезде начнем обсуждение программы, с которой партия пойдет на выборы.

После того, как будут официально объявлены выборы в Госдуму, состоится еще одна часть съезда, где мы будем говорить конкретно о кандидатах, и третья часть, уже после выборов, в ходе которой планируется подвести итоги кампании.

- Какие основные направления предвыборной агитации за партию вы бы выделили? Вы, как руководитель партии, какие-то установки даете?

Первое, Россия должна быть технологическим мировым лидером. И второе, - моральным лидером. Без этих двух "лыж" мы далеко не уедем. Это должны быть наши и оборонительная, и наступательная позиции.

Россия, если взялась быть мировым "повстанцем* против этого долларового, еврового, элитного клубка, надо этому соответствовать. На какой-то стадии ты чуть-чуть учишься у мировых игроков, лидеров, но дальше надо выдавать что-то свое. То, чего в мире никто другой не делает.

Также мы разделяем идею, что Россия - моральный лидер мира, задающий этические нормы. Да, это ДНК, это культурный код русского человека, России. Всегда это было. Почему поляков прогнали, шведов победили. Ходил сюда к нам "Евросоюз" наполеоновский, "Евросоюз" гитлеровский, и все уходили.

Короче, надо выходить на мировой уровень, в том числе в политике.

И еще вот наш принцип: удивлять людей, радовать их, вести за собой.

- Выделяете ли вы какие-то драйверы с точки зрения политической кампании: вопросы защиты бизнеса, деприватизации, налоговая система, справедливые суды?

- Есть бизнесы разные. Вот бизнес, который не только исполняет обязанность платить налоги и зарплату, но который часть прибыли вкладывает в страну - это один бизнес. И я сделаю все, чтобы его защитить. А бизнес, который только делает, что обязан по закону, ну пусть идет в прокуратуру и так далее. Будем помогать? Будем. Но я за него не буду убиваться.

У меня в партии есть заместитель, Звагельский Виктор Фридрихович. У него есть Центр защиты бизнеса. Они занимаются этими вопросами ежедневно. Когда страна сейчас в такой мощной, оборонительной и наступательной ситуации, конечно, мы за бизнес, за страну. И никого в обиду не дадим.