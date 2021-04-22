Глава Нацбанка Украины: мы с МВФ на одной стороне

Интервью Кирилла Шевченко агентству "Интерфакс-Украина"

Кирилл Шевченко Фото: Пресс-служба

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Эксклюзивное интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко агентству "Интерфакс-Украина".

- Вопрос о МВФ. Раньше вы говорили о возможности трех траншей от Фонда в этом году. Сейчас очевидно, что трех уже не будет. Насколько велика угроза того, что мы не получим от МВФ денег, и как это может отразиться на финансовом состоянии Украины?

- Небольшой комментарий относительно фискальной составляющей. Да, в этом году сохраняется тенденция достаточно значительного дефицита государственного бюджета в начале года. В феврале дефицит государственного бюджета расширился до 14,9 млрд грн, потому что рост расходов ускоряется. Основные расходы – здравоохранение, социальная защита – вполне логичны. Понятно, что они финансируются за счет заимствований, что также абсолютно естественно. Это текущая деятельность Минфина.

Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ход переговоров, мы можем ориентироваться на два транша. Сейчас, даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах), нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ – это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам.

Мы ожидаем также от МВФ дополнительной эмиссии Специальных прав заимствования (СПЗ). Это новая инициатива, анонсированная Фондом. Ее цель – обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ. Объявлен общий объем $650 млрд. Надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках данной инициативы. Для этого необходимо, что ее сначала утвердил Исполнительный совет МВФ, затем – Совет управляющих.

- Сколько дополнительных эмиссий СПЗ планируется предоставить Украине?

- Более $2,7 млрд пропорционально квоте Украины в МВФ. Точная цифра будет зависеть от курса валют, которые входят в корзину СПЗ. В прошлый раз Фонд проводил подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Подобная инициатива МВФ для Украины может стать позитивным фактором.

- Как долго еще пауза в финансировании Фонда может быть безболезненной для ставок заимствований Минфина? Министр финансов Сергей Марченко в интервью говорил, что без МВФ Минфину вряд ли стоит выходить на рынок с евробондами, и что ему без Фонда уже некомфортно.

- Без МВФ жить действительно некомфотно. У нас здесь нет никаких расхождений с Минфином. Мы ожидаем, что после того как Верховная Рада вернется в обычный рабочий режим, удастся принять все необходимы для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

- Министр финансов, премьер и те, кто выше, – они понимают, что если не будет МВФ, то они не смогут получить замену в виде финансирования Нацбанка?

- Очень много спекуляций на эту тему уже было в прошлом году. Я могу лишь снова процитировать любимую статью закона об НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта.

- Вы говорили, что портфели банков в ОВГЗ уже на пределе.

- Да. Это то, что касается так называемого фискального вытеснения. Предел портфеля ОВГЗ в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения – 35%. Сегодня этот предел уже превышен – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения.

- Что должен предпринять непосредственно Нацбанк для получения SLA?

- Что касается структурного маяка – это принятие законопроекта относительно усовершенствования корпоративного управления в банках. В ноябре прошлого года НБУ этот проект подал в парламент, и он был зарегистрирован (№4367) за подписью господина (председателя профильного комитета Совета Даниила – ИФ) Гетманцева, за что мы ему очень благодарны. Ведь мы понимаем, что усиление роли и независимости НБУ может вызывать неоднозначную реакцию, даже среди его коллег по парламенту.

Во время работы миссии мы договорились доработать этот законопроект, чем сейчас и занимаемся.

Кроме того, на протяжении миссии мы с Фондом начали разрабатывать изменения в закон об НБУ, которые больше касаются взаимодействия между Советом и правлением Нацбанка. Этих изменений нет в перечне структурных маяков, но они разрабатываются с учетом рекомендаций Фонда. Эта работа направлена на выполнение рекомендаций миссии МВФ по вопросам внедрения защитных механизмов, которые являются неотъемлемой частью политики кредитования Фонда.

Мы с МВФ на одной стороне. Работа идет – сейчас юридические команды отрабатывают определенные формулировки.

- Как оцениваете темпы роста экономики?

- Мы оценивали негативное влияние январского локдауна на годовой ВВП в 0,2 п.п. То есть оно незначительное. Казалось, он должен был повлиять на потребительские настроения, поскольку предыдущие локдауны существенно сказывались на розничной торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе. Но мы видели прирост розничного товарооборота. А влияние локдауна на другие отрасли, такие как металлургия, агро, в целом минимальное.

Мы не ожидаем прироста ВВП за первый квартал, вероятнее всего, сохранится определенный минус в годовом измерении. Потому что, во-первых, январь-февраль 2020-го года еще были доковидными. Во-вторых, мы не смогли сполна воспользоваться хорошей конъюнктурой на внешних рынках. В-третьих, сложная ситуация в животноводстве, в том числе вследствие ухудшения с заболеваемостью животных и стремительного подорожания кормов, что отразилось на рентабельности отрасли. Объемы производства за два месяца сократились на 6,1% г/г, а сложная ситуация в животноводстве привела к сокращению объемов производства мясных и молочных продуктов.

Вследствие более низких прошлогодних урожаев и активного экспорта растительного масла на фоне высоких мировых цен снизились запасы масличных, в результате чего спад в производстве растительного масла и жиров усилился: за январь-февраль – 22% г/г. Более низкие урожаи, а также увеличение производственных расходов привели к спаду в производстве мукомольной продукции – на 20,6% г/г, хлеба и хлебобулочных изделий – на 6,6% г/г.

- Каким в итоге будет влияние локдауна?

- По нашим оценкам, локдаун в марте окажет довольно незначительное влияние на ВВП, меньшее, чем в январе. Окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров карантина. Конечно, определенную поддержку будет оказывать статистический эффект базы сравнения – в прошлом году начиная со второй половины марта действовал очень жесткий карантин по всей территории страны.

Относительно новых локдаунов (так называемый карантин "красных" зон), то мы будем рассматривать их в нашем следующем макропрогнозе, который планируется в апреле. Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем руководствоваться. Естественно, в апрельском прогнозе мы учтем ужесточение ограничений в связи с попаданием области/города в "красную" зону карантина. Это реализовавшийся риск.

В то же время, оценивая фактор карантина, необходимо учитывать два аспекта. Во-первых, карантинные мероприятия влияют на экономику неоднородно: почти не влияют на такие отрасли экономики, как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной степени адаптировалась к карантинным мероприятиям, даже в секторе услуг. Соответственно, их влияние не столь разрушительно, как во втором квартале 2020 года.

К тому же, в отличие от прошлого года, когда локдаун был введен по всей Украине, сейчас в "красной" зоне оказались 11 регионов – 10 областей и Киев. Это также учтено в наших оценках.

Мы ожидаем, что мировые цены на товары, которые преобладают в украинском экспорте, будут оставаться высокими, в то время как цены на энергоносители, по нашим оценкам, останутся относительно стабильными. Дополнительный фактор – существует вероятность лучшего урожая, поскольку метеорологические условия были благоприятными зимой, а также увеличилась площадь посевов под озимыми культурами.

- О монетарной политике. Основной вызов – это инфляция, которая выше прогнозируемой. Первые шаги мы видели – повышение ставки на 1,5 процентного пункта. А с другой стороны, как вы сказали, восстановление экономики еще не началось, поэтому НБУ, вероятно, надо рассчитывать, чтобы не остановить это восстановление. (Хотя понимаем, что с учетом базы второго квартала 2020 года определенный плюс точно будет). Как сохранить первый рост и как бороться с инфляцией?

- Мы с вами говорили, что темпы инфляции ускоряются. Наше задание как НБУ заключается в том, чтобы это не переросло в опасную тенденцию. У нас для этого есть эффективный инструмент – учетная ставка, и в случае необходимости мы применяем его без колебаний. В марте и апреле мы уже повысили ставку.

Ситуацию с инфляцией нам необходимо рассматривать в двух ракурсах: что уже произошло и произойдет в ближайшие месяцы, и что предстоит в более длительной перспективе. Мы говорили о том, какие факторы привели к текущей инфляции, в частности, это восстановление экономики в мире, китайский фактор. Это хорошая новость, но результатом активизации экономики является ускорение роста цен. Роль центробанков в усмирении инфляции в тех странах, где применяется инфляционное таргетирование, является ключевой. Наша задача – вернуть инфляцию к запланированной цели 5% +-1 п.п. Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы готовы это сделать.

Учетная ставка – это инструмент. У нас нет целей по учетной ставке. Цель – вернуть инфляцию к нашему таргету. Наши ожидания тенденций, которые есть в макропрогнозе НБУ: до сентября 2021 года инфляция может сохраняться на уровне выше целевого диапазона. Но потом благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента – это ориентировочно 8–9-й месяц.

- В 2019 году команда НБУ подчеркивала, что в борьбе с высокой инфляцией ей помогло существенное укрепление гривны. Насколько сейчас рассматривается возможность такого инструмента, как укрепление гривны?

- Когда за счет большого предложения иностранной валюты укрепляется курс, это является одним из каналов усмирения инфляции. Но обязательное условие для укрепления гривны – это наличие предложения валюты на внутреннем рынке. А у нас предложение и спрос с начала года почти сбалансированы. За аналогичный период с 1 января по 15 марта 2020 года НБУ выходил с интервенциями 34 раза, в 2019-м – 39 раз, а в этом году – всего 10. То есть рынок сбалансирован, а мы полностью придерживаемся стратегии постепенной минимизации участия НБУ на валютном рынке.

На стабильность валютного рынка указывает также поведение населения, которое в марте значительно увеличило предложение валюты: чистая продажа населением наличной и безналичной валюты составляла $270 млн против чистой покупки в феврале $9 млн.

Остатки ОВГЗ в портфеле нерезидентов с начала 2021 года выросли более чем на 19 млрд грн ($680 млн в эквиваленте), однако продажа ими иностранной валюты составляла менее 50% ($267 млн), что не оказывало значительного давления на валютный курс в сторону ревальвации гривны.

Объемы покупки валюты с целью репатриации дивидендов по сравнению с началом 2020 года снизились на 34% и составляли приблизительно $500 млн.

То есть сегодня рынок достаточно хорошо сбалансирован. Толкать его в одну или другую сторону – это не наша задача. Мы можем при каких-либо чрезмерных колебаниях сглаживать их.

- А задача увеличивать резервы сейчас уже не настолько актуальна?

- Мы с начала года пополнили резервы на $200 с лишним миллионов. Но для чего НБУ это делал? Чтобы сглаживать колебание. Посмотрите на курсовую динамику по сравнению с прошлым годом. С начала этого года курс гривны укрепился на 1,6%, тогда как в прошлом году за тот же период потерял более 15%. Это показывает, что сегодня рынок более сбалансирован.

За эти два месяца 85% предложения на валютном рынке формировали не нерезиденты, а традиционные экспортеры – компании горно-металлургического комплекса и аграрников.

- Лично вы считаете, что в 2019 году укрепление гривны было чрезмерным?

- Я считаю, что такое чрезмерное укрепление гривны не пошло на пользу украинской экономике. Это мое убеждение.

Сейчас мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 года в 2021-м. Во-первых, интерес инвесторов-нерезидентов к рынку ОВГЗ можно охарактеризовать, как сдержанный. Во-вторых, экономика постепенно восстанавливается после 2020 года, вполне вероятно оживление туризма, соответственно, спрос на валюту будет больше. С другой стороны, высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты.

У нас нет "таргета" или "коридора" для курса. Повторюсь – мы остаемся верны режиму плавающего курса. Наша обновленная стратегия валютных интервенций фактически дублирует предыдущую.

- Какую динамику депозитных и кредитных ставок вы прогнозируете в новых условиях роста инфляции и учетной ставки? Есть ли угроза, что позитивная тенденция в прошлом году и такие низкие ставки, каких Украина давно или никогда не видела, сменится противоположной?

- Мне нравится цитата с одной из встреч, на которые периодически Кабмин собирал большую промышленность, банкиров, центральный банк. Тогда председатель НБУ на вопрос производителей "Когда банковская система даст длинные и дешевые кредиты?" ответил: "Когда вы дадите длинные и дешевые депозиты".

Понятно, что динамика ставок базируется на инфляции. У нас нет людей, которые понесут свои кровно нажитые деньги в банк за ставку ниже инфляции. Поэтому, безусловно, есть привязка, что с учетом роста инфляции могут расти ставки на депозиты и кредиты. Но есть также другая составляющая – процентная маржа в банковской системе. Мы видим, что банковская система способна как минимум удержать динамику по ставкам за счет сужения своей процентной маржи.

Второй фактор – есть уверенность, что благодаря действиям НБУ, в том числе, инфляция вернется к своему целевому диапазону. Поэтому эти два фактора способны удержать дальнейший возможный рост ставок по депозитам.

- Я правильно понимаю, что если бы вы оставались коммерческим банкиром, то по коротким депозитам/кредитам вы могли бы ставки немного поднять, но долгосрочные ресурсы вряд ли затрагивали бы?

- Принимая во внимание то, что я долгое время был коммерческим, хотя и государственным (улыбается) банкиром, я бы поступил именно так. Для ресурсов, которые выходят за тот предел, когда инфляция возвращается в целевой диапазон, оно не является экономически целесообразным.

Есть еще одна составляющая. Для того чтобы банковская система уменьшала свою маржу, надо возвращаться к защите прав кредитора. Потому что размер этой маржи непосредственно зависит от уровня риска. Почему по ОВГЗ самые низкие ставки? Потому что это безрисковый инструмент. Почему у потребительских кредитов самая высокая ставка? Потому что это самый рискованный инструмент. Поэтому мы как НБУ просто еженедельно что-то делаем, однако остается множество вопросов относительно защиты прав кредиторов, которые находятся, к сожалению, вне пределов мандата Нацбанка.

Как вы знаете, в прошлом году мы начали дискуссию о финансовом суде. Это тоже вне мандата НБУ. Однако мы начали эту дискуссию, теперь обсуждаем этот вопрос с МВФ и профсообществом.

Создание такого специализированного суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной. По моему мнению, этот суд должен охватывать три вопроса: взаимоотношения кредитор/заемщик, инвестор/объект инвестиции и доступ к банковской тайне, потому что сегодня следственный судья любого района по доступу к банковской тайне выносит решение, которое не подлежит обжалованию. Банкиры вам могут привести множество ярких примеров.

Очень важно, чтобы отбор судей в такой суд проходил нормально и прозрачно. Чтобы обеспечить доверие, это можно делать даже при участии представителей международного сообщества. Это существенно повлияет на результат.

- Были уже предложения пересмотреть программу долгосрочного рефинансирования. На ваш взгляд, еще не время сворачивать программу или вообще отказаться от нее?

- Простой ответ: был ряд антикризисных мероприятий, и одно из них – долгосрочное рефинансирование. Очевидно, что при восстановлении экономики после COVID-19 банковская система, скорее всего, не будет нуждаться в значительном объеме долгосрочной ликвидности. Постепенное снижение системных рисков уже повлияло на сокращение спроса банков на кредиты рефинансирования. Это можно проследить по статистике прироста кредитов рефинансирования в 2021 году.

То же касается инструмента свопа процентной ставки. В зависимости от того, когда экономика начнет восстанавливаться, у банков не будет необходимости в использовании таких инструментов НБУ. Тогда будем постепенно сворачивать эти инструменты.

При постепенном восстановлении экономики и нормализации условий функционирования финансовой системы НБУ будет сворачивать экстренные мероприятия для поддержки банков, которые вводились в связи с коронавирусом. Это, в частности, предусмотрено и Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год. Сейчас мы определяемся относительно сроков.

- Кстати, своп процентной ставки большой популярности так и не получил. Этот инструмент оказался слишком сложным для наших банкиров?

- Своп – это интересный инструмент, как по мне, а я в свое время работал в казначействе, дилером. Его очень хорошо распробовали банки в конце прошлого года, когда объем был ограничен и началась активная конкуренция на аукционах.

Этот инструмент использует очень ограниченное число стран в мире, но он предоставляет банковской системе больше уверенности именно в долгосрочных проектах, потому что можно захеджировать свой риск процентной ставки.

- Как прогнозируете, банки в дальнейшем будут пользоваться этим инструментом?

- Да. Мы его будем использовать в этом году, впрочем, как и в прошлом, он будет в ограниченном объеме. Начнем аукционы и посмотрим.

Мы, как регулятор рынка, показали, что этот инструмент в принципе может работать в Украине, поэтому ожидаем, что рынок подхватит эту тенденцию, и процентные свопы уже будут создаваться самими банками без участия НБУ.

- В связи с новым локдауном будет ли дежурный перенос внедрения мероприятий по банковскому надзору – стресс-тестирования, нормативов? В прошлом году НБУ отложил это на год, но сроки уже подошли. Коэффициент чистого стабильного финансирования NSFR вы запускаете на уровне 80% с 1 апреля, а с 1 июля должны быть повышены весы риска по необеспеченным потребительским кредитам со 100% до 125%. Вы остаетесь на этой позиции, или ситуация требует снова отложить сроки и сделать паузу?

- Множество изменений, чтобы адекватно реагировать на вызовы ковидной эры, НБУ принял во второй половине 2020 года. Сегодня мы также смотрим на запросы от банковской системы, у нас происходит постоянный диалог по каждому вопросу с банковскими ассоциациями. Действительно, сейчас один из вопросов – NSFR. Если мы увидим, что его введение окажет системное влияние, то будем искать варианты реагирования. В целом наш подход таков: если внедрение какого-либо норматива будет касаться очень ограниченного количества банков и не окажет системного влияния, то мы будем работать с отдельными банками и требовать от них решать свои проблемы с капиталом.

- Готовы ли вы пускать на рынок новые банки и новых владельцев, согласовывать сделки M&A в банковский сфере? В последние годы было много отказов со стороны НБУ, как регулятора. Из последних новостей в этой сфере – продажа банка "Юнекс" Dragon Capital и продажа Идея Банка.

- Dragon Capital мы согласовали, сейчас закрываем процедурные формальности.

Сейчас интерес к банковскому бизнесу оживился.

Банковский бизнес не является лидером среди доходности, но определенные модели ведения бизнеса дают достаточно приличный ее уровень. Повышение интереса к банковскому бизнесу мы считаем очень хорошим сигналом. Это результат установления прозрачных и понятных правил работы банковского рынка.

При согласовании сделок мы имеем два ключевых критерия к покупателю. Под "покупателем" мы подразумеваем бенефициара. Первый – безукоризненная деловая репутация, второй – достаточное финансовое состояние для того, чтобы при необходимости поддерживать банк. Мы сегодня положительно настроены относительно того, чтобы банковская система пополнялась или изменяла владельцев на более мощных и прозрачных.

- О "внутренних склоках" в НБУ, как их назвали в Офисе президента. Ваше виденье, как этот вопрос снять и сделать так, чтобы он не тревожил Офис президента и участников рынка?

- Политика регулятора должна быть единой, и это касается всех аспектов работы: монетарной политики, валютной политики – у нас их много. Кстати, one voice policy это также касается. Правление НБУ должно состоять из команды. У нас должны быть одни цели и пути их достижения.

Негативная публичная риторика со стороны кого-либо из работников, в первую очередь, несет угрозу всему Национальному банку. Я, как руководитель НБУ, не занимаюсь личными конфликтами и готов решать любые спорные вопросы внутри НБУ. Если, конечно, этого хотят и сотрудники НБУ.

Хочу сделать НБУ еще более мощным институтом. По этому поводу у нас есть много амбициозных планов, которые лежат даже вне пределов НБУ, например создание финансового суда для повышения уровня защиты прав кредиторов. В то же время у нас есть и вполне прикладные намерения. Сейчас я говорю о приватизации госбанков, которая для меня одно из приоритетных направлений. Для того чтобы их приватизировали, мы должны снизить уровень проблемных кредитов на их балансах. Именно подобные масштабные стратегические проекты являются целью НБУ, а не "внутренние склоки".

- Каковы планы Нацбанка по развитию безналичных операций?

- Из достижений в направлении развития Cashless хочу еще рассказать о Системе BankID НБУ. В прошлом году мы плодотворно поработали с BankID НБУ, который имеет уже очень хороший охват – 32 банка-идентификатора. Фактически уже 99% держателей платежных карт в Украине обладают доступом к системе. Задание НБУ на 2021 год – сделать Систему BankID НБУ доступной для каждого клиента банка в Украине.

Совместно с Минцифры мы урегулировали возможность использования мобильного приложения "Дія" для дистанционной идентификации клиентов и получения ими финансовых услуг. Это уже работает в банковском и небанковском рынках. Сегодня можно удаленно открывать счета с Системой BankID НБУ, приложениям "Дія", технологиями видеоидентификации. У нас есть планы относительно системы "ПРОСТІР".

- "ПРОСТІР" – это третья платежная система в Украине после MasterCard и Visa, хотя доля ее пока около 1% . Могла ли бы система стать, условно, как lifecell для "Киевстара" или "Водафона" – ценовым конкурентным раздражителем?

- Я могу согласиться с такой аналогией. 98% POS-терминалов сегодня принимают "ПРОСТІР". В прошлом году мы сделали кобейджинг с международной платежной системой UnionPay. Это значит, что "ПРОСТІР" фактически перестал быть локальной системой. Сейчас мы работаем над повышением безопасности расчетов картами "ПРОСТІР" в интернете, идет речь о реализации технологии многофакторной аутентификации платежей в Интернете (3D Secure).

Еще нам нужно добавить карту "ПРОСТІР" в смартфон, работаем над этим.

Но для банков обслуживание этой карты почти в 10-12 раз выгоднее обслуживания карт международных платежных систем!

Также изучаем возможность применения технологической платформы "ПРОСТІР" для создания в Украине системы быстрых платежей (account to account). Такая система позволит соединить высокую скорость расчетов и потенциально низкую стоимость обрабатывания платежа, по сравнению с карточными платежными системами.

Национальная платежная система – это элемент национальной безопасности и экономической защиты интересов граждан, в том числе от глобальных монополий. В Украине у нас есть пример с денежными выплатами вынужденным переселенцам с временно оккупированных территорий, которые осуществляются исключительно на карты "ПРОСТІР". Это дает нам уверенность в том, что полученные средства используются исключительно на территории Украины.

Мы верим в конкуренцию и рыночные механизмы, поэтому развиваем "ПРОСТІР" исключительно на рыночных условиях. Административные рычаги – табу для нас. Мы считаем, что способны конкурировать за счет наших тарифов, продуктов и сервисов, направленных на потребности украинцев. Да, число участников системы постоянно растет и на сегодняшний день составляет 56, только за прошлый год к нам подключилось пять новых участников. Почти половина украинских банков (37 участников) осуществляют эмиссию или еквайринг карт "ПРОСТІР".

Следующее – это СBDC – цифровая валюта центробанков. Сегодня это больше направление R&D, даже больше в сторону research. Почему? Как говорят коллеги: нужно найти use-case, то есть вариант использования, найти, где эта цифровая е-гривна будет полезнее для граждан, участников рынка и государства.

Пока что в мире имеем единственный "живой" пример стран Карибского бассейна – цифровые валюты Sand Dollar и DCash. Почему? Потому что, например, Багамы – это архипелаг из 700 островов, представьте себе стоимость инкассации физических наличных денег. Есть также пример Китая – DC/EP, это пилотный проект, но это усиление роли государства на рынке цифровых валют. Есть пример скандинавов, Швеции, у них также есть пилот. Хотя у них уровень Cashless уже очень высок, поэтому центробанк Швеции адаптирует наличные деньги к потребностям цифровой экономики.

Мы сейчас прорабатываем набор use-cases для Украины, определяем, где нам может это быть полезным, запустили опрос. Европейский центробанк также недавно провел анкетирование по цифровому евро, его там мог пройти кто угодно. Мы пока что разговариваем с профессиональными участниками рынка: в конце прошлого года наша команда запустила анкетирование и попросила экспертов ответить на пакет вопросов, которые касаются шести возможных use-cases для е-гривны, чтобы определить потенциальный спрос. Они затрагивают сферы розничных и корпоративных платежей, целевых социальных выплат, расчетов за ценные бумаги и даже трансграничных платежей.

Это очень интересное направление, но одно понимание должно быть у всех: Национальный банк – это институт, который должен взвесить все риски. Поэтому – да, мы сторонники диджитализации, но любой инструмент, в том числе та же е-гривна, оказывает влияние не только на диджитал, но еще и на монетарную политику. Поэтому прежде чем ее внедрять, нужно найти ответы на вопрос влияния на монетарную политику и финансовую стабильность.

При этом мы уже заложили законодательную основу для выпуска е-гривны, включив в законопроект "О платежных услугах" определение "цифровая валюта Национального банка Украины" и предусмотрев право НБУ на ее выпуск.

- Какова роль Нацбанка в запуске товарных биржевых спотовых и фьючерсных рынков?

- Национальный банк полностью разделяет мнение о важности внедрения лучших мировых практик на товарных биржевых спотовых и фьючерсных рынках. Будем делать все, что от нас зависит, в пределах мандата Национального банка и законодательства, чтобы содействовать развитию этих рынков. Сейчас имплементируется модель, по которой НБУ будет вести счет центрального контрагента в гривне, через который будут осуществляться расчеты. Кстати, эта модель расчетов, которую в международной практике называют "расчеты в деньгах центрального банка", используется во всем мире и считается примером применения лучших практик.