Собянин сменил главу департамента ЖКХ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Раиса Чигликова на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"Принять Чигликова Раиса Ринатовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе, опубликованном на сайте столичной мэрии в среду.

Ранее департамент возглавлял Вячеслав Торсунов, который освобожден от должности по собственной инициативе.