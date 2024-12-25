Поиск

Собянин сменил главу департамента ЖКХ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Раиса Чигликова на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"Принять Чигликова Раиса Ринатовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе, опубликованном на сайте столичной мэрии в среду.

Ранее департамент возглавлял Вячеслав Торсунов, который освобожден от должности по собственной инициативе.

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва удвоит количество учащихся в колледжах

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Суд в РФ назначил три года подданному Нидерландов за нападение на полицейского

Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома

Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома

Новогодняя ночь в Москве будет теплой

В столичном регионе теплая погода сохранится до конца года

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

Солнечная погода будет в Москве в самый короткий день в году

В Москве заработали елочные базары

В Москве заработали елочные базары
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2070 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });