В Москве объединили департаменты гражданского строительства и развития новых территорий

Рафик Загрутдинов уволен со службы "по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин постановил реорганизовать столичный Департамент гражданского строительства путем присоединения к нему Департамента развития новых территорий. Постановление правительства столицы опубликовано на портале мэрии.

"В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы правительство Москвы постановляет реорганизовать Департамент гражданского строительства города Москвы путем присоединения к нему Департамента развития новых территорий города Москвы", - говорится в документе.

Руководителем Департамента гражданского строительства указом мэра назначен Алексей Александров. Ранее эту должность занимал Рафик Загрутдинов, который еще одним указом мэра уволен со службы "по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу".