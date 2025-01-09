Новогодние каникулы прервали трехмесячный рост стоимости бензина на АЗС Москвы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в новогодние каникулы замерли, прервав непрерывный рост с середины октября. Таковы данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 9 января средневзвешенные цены Аи-92 и Аи-95 в столице остались на уровне конца прошлого года – 56,19 руб./литр и 62,19 руб./литр соответственно.

Дизельное топливо в длинные январские выходные подорожало символически – на копейку, до 69,27 руб./литр.

Цены на бензин и дизельное топливо на столичных АЗС перешли к постепенному росту во второй половине октября. Пик пришелся на первую декаду декабря, когда недельные темпы прироста превышали 30 копеек. По данным МТА, суммарно за последние 2,5 месяца 2024 года литр ДТ на заправках Москвы подорожал более чем на 3 рубля, 92-го и 95-го бензинов – более чем на 2 рубля.