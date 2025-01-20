Цены на топливо на столичных АЗС вернулись к умеренному росту

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на бензин и дизельное топливо на заправках столицы перешли к росту после стагнации в первую декаду января, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошедшей недели средневзвешенные цены Аи-92 и Аи-95 в столице увеличились на 8 копеек и на 20 января составляют 56,27 руб./литр и 62,27 руб./литр соответственно. Динамика обусловлена ростом цен на заправках "Газпром нефти" и "НефтьМагистрали".

Дизтопливо за аналогичный период подорожало на 6 копеек. На понедельник его средневзвешенная стоимость на московских АЗС оценивается в 69,33 руб./литр. Рост цен на дизель на прошлой неделе зафиксирован только на заправках "Газпром нефти".

Начало года стало периодом стагнации топливных цен на московских заправках: в первые две недели они замерли на уровне конца 2024 года. При этом в последние месяцы и бензин, и дизтопливо активно дорожали. Пик пришелся на первую декаду декабря, когда недельные темпы прироста превышали 30 копеек.

По данным МТА, суммарно за последние 2,5 месяца 2024 года литр ДТ на заправках Москвы подорожал более чем на 3 рубля, 92-го и 95-го бензинов - более чем на 2 рубля.