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Более тысячи московских предприятий разрабатывают проекты на основе ИИ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Столичные власти поддержали каждого пятого разработчика решений в области искусственного интеллекта (ИИ) за последние два года, всего решения на основе ИИ в Москве создают 1,2 тысячи организаций, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина журналистам в среду.

"За последние два года поддержку со стороны города получил каждый пятый разработчик ИИ-проектов. Только в 2024 году финансовой и нефинансовой помощью воспользовалось 112 компаний", - сказала Сергунина.

"Решения на основе искусственного интеллекта создают 1,2 тысячи столичных организаций. Чаще всего они развивают бизнес в таких направлениях, как программное обеспечение, медицина, реклама и маркетинг", - отметила она.

По ее словам, предприятия приглашают поучаствовать в московской программе тестирования инноваций, предоставляют гранты на патентование изобретений, пилотирование продуктов и другие.

"Среди уже внедренных в столице решений на основе искусственного интеллекта - автономные роботы-уборщики "Пиксель", спроектированные компанией-резидентом кластера "Ломоносов". Они работают в парках "Кузьминки", "Сокольники" и 50-летия Октября, где зимой расчищают прогулочные дорожки от снега, а летом подметают и моют их", - пояснила Сергунина.

Участники столичного акселератора "Академия инноваторов" в 2024 году запустили перспективный стартап - ассистента с искусственным интеллектом для проведения онлайн-встреч, уточнила Сергунина.

"Он позволяет расшифровывать звонки, превращая их в текст, и выделяет основные тезисы разговоров. Благодаря этой же программе развития технологического предпринимательства свой проект реализовал еще один инноватор. Система будет полезна студентам, школьникам и всем, кому предстоит сдавать экзамен. Платформа на основе нейросети генерирует тесты, опираясь на предоставленные пользователем материалы", - сказала Сергунина.

Москва
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