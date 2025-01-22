В московском Гольянове залило водой проезжую часть на Уральской улице

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В районе Гольяново на востоке Москвы прорвало трубу, вода вытекает на проезжую часть на Уральской улице у дома 19, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Сотрудники городских коммунальных служб находятся на месте. Утечку устраняют. Час спустя канал сообщил, что вытекание воды устранено, и сейчас приводится в порядок дорожное полотно.

Городской Дептранс сообщил, что движение у дома 19 по Уральской улице перекрывали.