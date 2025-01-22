Городские службы ликвидировали утечку воды на Уральской улице в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Городские службы устранили утечку воды на Уральской улице в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Вытекание воды на Уральской улице в районе Гольяново устранено. Городскими службами проводятся работы по приведению дорожного полотна в порядок", - говорится в сообщении.

Вечером в среду в Гольянове на Уральской улице в районе дома 19 произошла утечка воды на проезжую часть.