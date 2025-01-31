Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пожар в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы локализован на площади 2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

В ночь на пятницу МЧС РФ сообщило о возгорании в двухэтажном здании на улице Сходненский тупик. Произошло частичное обрушение крыши. Пожарно-спасательным подразделением из горящего здания были спасены 60 человек, еще 300 - эвакуированы. Всего в тушении пожара задействовано 155 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд.