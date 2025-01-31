Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара в административном здании на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м, эвакуированы 300 человек, сообщает МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 2000 кв. м. Спасено 60 человек. Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечены более 130 пожарных, задействовано 40 единиц техники, добавили в ведомстве.

В пятницу утром министерство сообщило о возгорании в двухэтажном здании на улице Сходненский тупик на площади 1,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение крыши.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, сообщается в телеграм-канале столичного надзорного ведомства.