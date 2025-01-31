В Москве потушили открытое горение в Сходненском тупике

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На северо-западе Москвы ликвидировали открытое горение в двухэтажном административном здании в Сходненском тупике, сообщает МЧС.

Пожар в здании начался ранним утром. Там частично обрушилась крыша. Из горящего здания эвакуировали спасли 60 человек, еще 300 выбрались оттуда сами. Позднее утром возгорание локализовали на площади 2000 квадратных метров.

В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что к тушению привлечены 249 человек и 76 единиц техники, в том числе вертолеты.

Причиной пожара в здании в Сходненском тупике, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.