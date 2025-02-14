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В Москве "The Бык" и лавка "Братья Караваевы" возобновили работу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Москве возобновили работу ресторан "The Бык" на 2-й Брестской улице и кулинарная лавка "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице, поскольку они устранили все выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Устранение всех нарушений подтвердила проверка."11.02.2025 г. Тверским районным судом вынесено постановление о прекращении исполнения административного наказания в отношении ООО "Брест-Стрит" (ресторана "The Бык" на 2-й Брестской улице) в виде административного приостановления деятельности", - напомнил Роспотребнадзор. 12 февраля управление сообщило об остановке работы заведения на 60 суток из-за нарушений: в частности, в продуктах была найдена кишечная палочка, еда хранилась неправильно, не было необходимых термометров.

13 февраля ведомство информировало, что в готовых блюдах кулинарной лавки "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице (ООО "Мишлен") были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, деятельность кафе также была приостановлена на 60 суток.

Роспотребнадзор The Бык Братья Караваевы Тверской районный суд ООО "Брест-Стрит" ООО "Мишлен"
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