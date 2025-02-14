В Москве "The Бык" и лавка "Братья Караваевы" возобновили работу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Москве возобновили работу ресторан "The Бык" на 2-й Брестской улице и кулинарная лавка "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице, поскольку они устранили все выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Устранение всех нарушений подтвердила проверка."11.02.2025 г. Тверским районным судом вынесено постановление о прекращении исполнения административного наказания в отношении ООО "Брест-Стрит" (ресторана "The Бык" на 2-й Брестской улице) в виде административного приостановления деятельности", - напомнил Роспотребнадзор. 12 февраля управление сообщило об остановке работы заведения на 60 суток из-за нарушений: в частности, в продуктах была найдена кишечная палочка, еда хранилась неправильно, не было необходимых термометров.

13 февраля ведомство информировало, что в готовых блюдах кулинарной лавки "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице (ООО "Мишлен") были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, деятельность кафе также была приостановлена на 60 суток.