В Москве опечатали ресторан "The Бык" на 2-й Брестской улице

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ресторане "The Бык" в доме 48 по 2-й Брестской улице, там в продуктах нашли бактерии группы кишечных палочек, работа предприятия приостановлена судом на 60 суток, оно опечатано с 27 января, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

По жалобе гражданина об отравлении едой в заведении провели "внеплановый выборочный контроль", и были "выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов".

В частности, в ресторане не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, нарезанные ингредиенты хранятся без холода, пищевая продукция хранится без маркировки изготовителя и информации об условиях хранения и сроках годности, в зонах хранения продуктов нет градусников, санитарное состояние холодильного оборудования - неудовлетворительное, следует из пресс-релиза.

В продуктах проверяющие нашли санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечных палочек и повышенное количество микроорганизмов. По результатам выборочного контроля было снято с реализации 544 кг пищевой продукции, отмечается в сообщении.

В связи "с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан" работать ресторану временноа запретили, 27 января помещения ресторана были опечатаны.

Тверской суд 5 февраля приостановил работу ООО "Брест-Стрит" на 60 суток.