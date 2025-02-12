Поиск

В Москве опечатали ресторан "The Бык" на 2-й Брестской улице

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ресторане "The Бык" в доме 48 по 2-й Брестской улице, там в продуктах нашли бактерии группы кишечных палочек, работа предприятия приостановлена судом на 60 суток, оно опечатано с 27 января, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

По жалобе гражданина об отравлении едой в заведении провели "внеплановый выборочный контроль", и были "выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов".

В частности, в ресторане не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, нарезанные ингредиенты хранятся без холода, пищевая продукция хранится без маркировки изготовителя и информации об условиях хранения и сроках годности, в зонах хранения продуктов нет градусников, санитарное состояние холодильного оборудования - неудовлетворительное, следует из пресс-релиза.

В продуктах проверяющие нашли санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечных палочек и повышенное количество микроорганизмов. По результатам выборочного контроля было снято с реализации 544 кг пищевой продукции, отмечается в сообщении.

В связи "с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан" работать ресторану временноа запретили, 27 января помещения ресторана были опечатаны.

Тверской суд 5 февраля приостановил работу ООО "Брест-Стрит" на 60 суток.

Роспотребнадзор Тверской суд Москва The Бык 2-я Брестская улица
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле освобождение Фогеля назвали частью обмена

Совет Федерации одобрил закон о периоде охлаждения для ряда потребкредитов

Совет Федерации одобрил закон о периоде охлаждения для ряда потребкредитов

Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Военная операция на Украине

Саперы в Курской области обезвредили ракету SCALP французского производства

Проект закона о защите русского языка принят Госдумой в первом чтении

В Марий Эл задержан основатель IT-компании iSpring Юрий Усков

Глава ОСК заявил о необходимости обновить в России за 10 лет до 2000 судов

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"
Хроники событий
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту112 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5842 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });