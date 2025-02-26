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В центре Москвы остановлена работа кафе "Сюр бар" и "Ясно"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве Роспотребнадзор добился в суде остановки на 30 суток работы кафе "Сюр бар" и "Ясно" в Большом Трехсвятительском переулке на Ивановской горке из-за выявленных нарушений, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в производственных помещениях ООО "Никини" (предприятия общественного питания "Сюр бар" и "Ясно"), расположенного по адресу: Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 8, - сообщает сайт управления. - Выявлены грубые нарушения".

По данным проверяющих, предприятия нарушают условия хранения пищевой продукции и продовольственного сырья, не соблюдают поточности технологических процессов, исключающей встречные потоки продовольственного сырья, пищевых продуктов, готовой продукции, чистой и грязной использованной столовой посуды.

Помимо этого, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание производственных помещений и технологического оборудования, отсутствуют дезинфицирующие средства для мытья посуды и уборки помещений, у персонала нет вакцинации против гепатита А и дизентерии.

Басманный суд назначил административное приостановление деятельности ООО "Никини" сроком на 30 суток.

Басманный суд Роспотребнадзор Москва Ивановская горка
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