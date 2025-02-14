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После отравления в хостеле на юге Москвы госпитализированы 20 человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать постояльцев хостела "Гостиница РБК сервис" на юге Москвы госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента здравоохранения в пятницу.

Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме, отмечается в сообщении. Медицинские службы продолжают работать на месте.

В столичном управлении СКР сообщили, что в связи с инцидентом организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора Москвы проводят обследования данного хостела и рабочего места пострадавших, изучается необходимая документация", - сообщили в управлении.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении эпидрасследования после массового случая отравления строителей. В ведомстве сообщили, что 14 февраля в Роспотребнадзор поступила информация из департамента здравоохранения "о массовой госпитализации с признаками острой кишечной инфекции проживающих постояльцев в хостеле ООО "РБК Сервис"". Во время эпидрасследования было установлено, что заболевшие являются строительными рабочими, которые питались по месту работы. В соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем".

Ранее в СМИ появилась информация о массовом отравлении в московском хостеле "Гостиница РБК сервис". По данным СМИ, пострадали 50 человек.

Москва Роспотребнадзор СКР
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