Московский транспортный чат-бот Александра теперь задействует ИИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Чат-боту московского транспорта Александре помогает искусственный интеллект, за первый месяц работы нейросети ответили на более чем 25 тысяч вопросов пользователей, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы начали внедрять нейросети в работу виртуального помощника, чтобы он мог отвечать на большее количество вопросов разной степени сложности. Уже сегодня каждое четвертое обращение, связанное с работой городского транспорта, поступает чат-боту", - сказал он.

По его словам, нейросети помогают отвечать на вопросы о работе каршеринга и такси, находить необходимую информацию о навигации, рекламе и других пассажирских сервисах, а также рассказывать интересные факты о метро.

Сейчас технология работает в Telegram и приложении "Метро Москвы". "До конца года планируем подключить ИИ ко всем платформам чат-бота", - добавил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 100 проектов с использованием искусственного интеллекта осуществляется в столице в сфере образования, финансов, транспорта и строительства, в 2024 году запущено в работу порядка 300 моделей ИИ.