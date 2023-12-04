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В приложении "Метро Москвы" обновили личный кабинет пользователя

Пока новая версия доступна в App Store, версию для Android выложат позднее

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Москве стала доступна новая версия приложения "Метро Москвы", в ней полностью изменился личный кабинет пользователя, сообщил сайту мэрии заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Новая версия личного кабинета позволит еще удобнее управлять всеми платежными картами, подключать биометрию, "МультиТранспорт" для поездок на разных видах транспорта и многое другое. Мобильным приложением "Метро Москвы" пользуются почти два млн пассажиров каждый месяц", - сказал он.

Также в новой версии приложения "Метро Москвы" появилась отдельная вкладка для цифровых транспортных сервисов. В одной ленте располагается подробная история проходов пассажиров и платежных операций. Пополнять "Тройку", смотреть статус карты, настраивать автоплатеж или переносить баланс теперь можно на новом экране. Помимо этого, теперь из личного кабинета можно связаться с чат-ботом Александрой.

В тестировании новой версии приложения участвовали больше ста пассажиров, сказал Ликсутов. Пока обновление доступно пользователям устройств iOS в магазине приложений App Store, а версию для Android загрузят позднее в Google Play.

App Store Google Play Максим Ликсутов Метро Москвы Москва Московский метрополитен
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