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На АЗС Москвы бензин и дизельное топливо за неделю заметно подорожали

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Москве впервые с начала 2025 года рост розничных цен на бензин и дизельное топливо ускорился до заметных темпов, за неделю стоимость литра Аи-92, Аи-95 и ДТ увеличилась на 19 копеек, по данным Московской топливной ассоциации (МТА).

На 17 февраля средневзвешенная стоимость 92-го бензина в столице составляет 56,59 рубля за литр, 95-го - 62,58 рубля за литр, ДТ - 69,66 рубля за литр.

Катализатором роста цен стало подорожание топлива на заправках "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа": обе компании повысили стоимость каждого из видов на 30 копеек за литр. Также на 4 копейки подорожал литр Аи-92 на АЗС "НефтьМагистрали".

Начало года сопровождалось стагнацией топливных цен на московских заправках, однако с середины января они перешли к сдержанному росту: до прошедшей недели он не превышал 9 копеек за литр.

Аи-92 Аи-95 ЛУКОЙЛ МТА Москва Роснефть
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