Московский Росреестр предупредил о случаях мошенничества с оплатой "госпошлины"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Управление Росреестра по Москве выявило новую схему мошенничества с оплатой госпошлины за проведение учетно-регистрационных действий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Злоумышленники под видом сотрудников или некой автоматической службы Росреестра направляют гражданам ссылки на оплату госпошлины за проведение учетно-регистрационных действий. При этом зачастую человек не обращался в ведомство за какими-либо государственными услугами. Перейдя по такой ссылке, гражданин рискует передать свои личные данные мошенникам или заразить устройство вредоносным ПО", - говорится в сообщении.

Замруководителя управления Евгений Дмитриев отметил, что настоящий сотрудник Росреестра никогда не будет писать через мессенджер и направлять какие-либо ссылки на оплату. Также ведомство не делает автоматических рассылок в соцсетях. Он рекомендовал не отвечать на подобные сообщения и блокировать фиктивных "сотрудников".

"Если вас просят перейти по направленной ссылке, предоставить личные данные или связаться с кем-либо по "защищенному каналу связи" - это явный признак того, что вы разговариваете со злоумышленником", - подчеркнули в Росреестре.