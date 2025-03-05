Близкая к рекордным значениям температура прогнозируется в Москве 8 марта

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Улучшение погоды начнется в Москве с пятницы, когда воздух прогреется до плюс 10 градусов, в выходные температура в столичном регионе будет около плюс 4 - плюс 9 градусов, что будет близко к рекордным значениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"7 марта уже начинается улучшение погоды. (...) Облачно, но с прояснениями, совсем небольшой дождь ночью, а вот днем 7 марта уже только по области будет. И температура ночная и дневная не сильно отличается друг от друга, но она очень высокая - ночью плюс 4 - плюс 6, днем 8-10 градусов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что "8 марта наступает период существенного повышения давления, это приведет к тому, что ночные температуры будут ниже, а днем температура по области - плюс 4 плюс 9, а в самой Москве плюс 7 - плюс 9". "Это очень высокая температура, близкая к рекордным значениям", - добавил Вильфанд.

Аналогичная погода прогнозируется и 9 марта. Также в выходные будет "много солнца", добавил Вильфанд.