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Весна в мире прогнозируется теплее, чем обычно

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Весной во всем мире температура прогнозируется выше нормы, холоднее обычного она будет только в США и Канаде, в России также есть регионы, где температура весной будет около и ниже нормы, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на согласованный прогноз мировых центров на весенний период.

"Повсеместно температура весной прогнозируется выше нормы. Это усредненные температуры за март, апрель и май по всему земному шару", - сказал он.

Холодная погода прогнозируется на севере США и в Канаде.

На территории России, как уточнил Вильфанд, так же есть регионы, где температура весной прогнозируется около и ниже нормы. Так, в марте на азиатской части страны прогнозируется температура ниже нормы. На территории европейской части страны до конца месяца ожидается средняя температура выше нормы.

Гидрометцентр Роман Вильфанд США Канада
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