В Москве в районе Павелецкого вокзала загорелось реконструируемое здание

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве неподалеку от Павелецкого вокзала загорелось трехэтажное здание, находящееся на реконструкции, сообщило столичное управление МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Дербеневская, д. 20. Установлено, что происходит загорание на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции", - говорится в сообщении.

Пожарные спасли из здания трех человек с помощью специальных устройств.