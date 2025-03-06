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Прокат электросамокатов заработает в Москве, когда станет сухо с плюсовыми температурами

Прокат электросамокатов заработает в Москве, когда станет сухо с плюсовыми температурами
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве идет активная подготовка к старту сезона проката электросамокатов; сервисы аренды заработают, когда в столице установится стабильная плюсовая температура, а дорожное покрытие будет сухим, сообщили в московском департаменте транспорта.

"В этом году операторы уже активно готовят самокаты в сервисных центрах: моют, ремонтируют, оклеивают и устанавливают надежные номерные знаки. Команда транспортного комплекса Москвы обновляет велопарковки и велоинфраструктуру. (...) Будем смотреть по погоде, надеемся, что сервис проката заработает совсем скоро", - говорится в сообщении, размещенном в телегам-канале департамента в четверг.

В дептрансе пояснили, что дата открытия сезона каждый год разная, а главное условие - сухое дорожное покрытие, так как это напрямую влияет на безопасность поездок.

"Поэтому мы ждем, когда установится стабильная плюсовая температура и большая часть снега растает. Иногда весна приходит раньше, мы открываем сезон, а потом снова возвращается циклон и снег. В таких случаях ставим сервисы аренды на паузу до улучшения погодных условий", - отмечается в сообщении.

Москва
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