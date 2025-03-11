Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей

Предлагается ввести "однозначный запрет" движения на средстве индивидуальной мобильности более одного человека

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Министерстве транспорта РФ предложили квалифицировать пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ, к ним, в частности относятся электросамокаты) как водителей транспортных средств и наделить их соответствующими обязанностями.

"В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность", - сказали журналистам в пресс-службе министерства.

В Минтрансе подчеркнули, что в рамках предложения "будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом, при этом будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции".

Министерством также определены дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода.

"В частности, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала", - заявили в Минтрансе.