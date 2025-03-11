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Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу", - написал он в Telegram.

Утром была ограничена работа четырех аэропортов московского авиаузла. Кроме того, был сбой в движении поездов через Домодедово из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Домодедово Сергей Собянин ПВО Москва
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