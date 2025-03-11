Помощь медиков после атаки дронов понадобилась 14 жителям Подмосковья

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь медиков после атаки БПЛА понадобилась 14 жителям Подмосковья, в том числе одному ребенку.

"На эту минуту максимальное число пострадавших и самый большой ущерб видим в трех муниципалитетах Подмосковья. (...) В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребёнка. (...) Домодедово. Парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг" в селе Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Домодедово в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии - идет операция.

"В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Всех осмотрели врачи – телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация не потребовалась", - добавил Воробьев.