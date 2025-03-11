Возобновилось движение поездов через станцию "Домодедово"

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Возобновилось движение электричек через Домодедово, сообщила глава муниципалитета Евгения Хрусталева.

"Движение поездов восстановлено. Запущены дополнительные автобусы на Москву", - написала она в Telegram.

Движение поездов в направлении Москвы и обратно прерывали из-за атаки беспилотников.

В МЖД уточнили, что в результате падения обломков БПЛА железнодорожная инфраструктура на станции "Домодедово" получила незначительные повреждения. Никто не пострадал. Поезда были пущены с увеличенным интервалом, из-за чего начались задержки.

Ранее сообщалось об уничтожении 69 беспилотников, летевших на Москву.