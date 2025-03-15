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Нетрезвый автомобилист сбил группу пешеходов в центре Москвы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Автомобилист вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов в центре Москвы, шесть человек пострадали, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"Сегодня около 20 часов водитель автомобиля "БМВ" 1987 года рождения, двигаясь со стороны Павелецкого вокзала по улице Кожевническая в сторону Новоспасского Москва, в районе дома 4, допустил наезд на находящихся на тротуаре пешеходов с последующим наездом на мачту городского освещения", - рассказали журналистам в управлении.

В результате аварии пострадали шесть человек: пять пешеходов (двое из которых несовершеннолетние) и пассажир автомобиля. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, они были госпитализированы в столичные стационары, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

"Предварительная проверка водителя на состояние опьянения с использованием алкотестера показала содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он направлен на медицинское освидетельствование", - отметили в главке.

В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следователями столичного СК проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале главка СКР.

Москва МВД России
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