Виновник аварии с шестью пострадавшими в центре Москвы получил за год 25 штрафов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля, сбивший пешеходов в центре Москвы, получил более двух десятков штрафов за последний год, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "БМВ", выехавший на тротуар на улице Кожевнической, за последние 12 месяцев получил 25 штрафов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе при этом не уточнили, за какие именно нарушения автомобилист получал штрафы.

Авария с участием автомобиля "БМВ" произошла в субботу на Кожевнической улице. Автомобилист вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов, пострадали шесть человек: пять пешеходов, двое из которых несовершеннолетние, и пассажир автомобиля.

По предварительным данным полиции, водитель был пьян. Он направлен на медицинское освидетельствование.

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в столичные стационары.

Столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту аварии.