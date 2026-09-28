Собянин рассчитывает на завершение реставрации Останкинского дворца-театра за два года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отреставрированный Итальянский павильон, а также ознакомился с ходом работ по возрождению дворца-театра усадьбы Останкино и парковой территории.

"В Москве продолжает реализоваться большая программа реставрационных работ, сохранения культурного наследия нашей страны, уже отреставрировано более 2,5 тысяч объектов культурного наследия. Один из уникальных памятников культуры, архитектуры Москвы - это Останкинский дворец Шереметевых. Мы приступили к реставрации центрального ядра, собственно, театрального дворца, надеюсь, что за ближайшие два года эта уникальная, кропотливая работа будет завершена", - сказал он.

Работы по реставрации дворца-театра были разбиты на несколько частей: сначала был создан центр реставрации и фонда хранения, затем специалисты отреставрировали Итальянский и Египетский павильоны.

"Убежден, что Николай Петрович Шереметев был бы восхищен тем, с какой любовью, с каким тактом воссоздается одно из любимых его творений. Вообще, это действительно судьба, что этот уникальный памятник вообще сохранился", - добавил гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и отметил, что Москва служит примером уважительного отношения к памятникам.

Как отмечается в материалах мэрии, площадь усадьбы составляет порядка 15 гектаров, а общая площадь исторических строений на ее территории превышает пять тысяч квадратных метров. Уже отреставрированы Египетский павильон, Итальянский павильон и Ротонда Итальянского павильона.

Продолжаются работы по реставрации и приспособлению к современному использованию помещений парадной анфилады Останкинского дворца-театра. Это сердце усадьбы - уникальный крепостной театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримерные комнаты и часть механизмов машинного отделения.

Помимо этого, в мае были начаты работы по обновлению кухонного флигеля. В планах - воссоздание регулярной планировки усадебного парка XVIII века с возведением строения входной группы № 2, после чего для посетителей станет доступна часть парка площадью четыре гектара и появится возможность проводить культурно-просветительские мероприятия в круглогодично формате.