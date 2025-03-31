Дождь и сильный ветер до 14 м/с ожидаются в Москве во вторник и среду

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московский департамент транспорта рекомендует использовать городской транспорт 1 и 2 апреля для передвижения по столице из-за дождя и сильного ветра.

"Завтра и послезавтра синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер - рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, в Москве ожидаются дождь и сильный ветер до 14 м/с", - сообщается в телеграм-канале департамента в понедельник.

В дептрансе рекомендуют автомобилистам избегать резких ускорений и торможений, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, а также не оставлять машину вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождь начнется в Москве во второй половине дня вторника и продлится до конца дня среды, за это время может выпасть примерно треть месячной нормы осадков, при этом температура в первые дни апреля будет высокой.



